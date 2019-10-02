Бонусные кредитные карты в МТС Банке

Оформите бонусную кредитную карту в МТС Банке на выгодных условиях. Пользование таким продуктом предполагает начисление кешбэка — часть израсходованного лимита возвращается на счёт. Полученные баллы могут быть потрачены вновь.

Подать заявку вполне реально, не выходя из дома, на сайте финансового учреждения. Заполните онлайн-анкету и отправьте ее на рассмотрение. Решение об одобрении принимают оперативно. При положительном ответе выпускают «пластик» и предоставляют его клиенту. Активация кредитки происходит исключительно в присутствии держателя.

Согласно заключённому договору, предусмотрено применение штрафных санкций в случае просрочки ежемесячного платежа. Поэтому пополнять «карточный» счёт нужно своевременно. Лучше это делать до окончания грейс-периода — тогда проценты не будут начисляться.

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