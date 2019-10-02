Бонусные кредитные карты в МТС Банке

Банк: МТС Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 11,9% до 299 999 до 111 0 есть
553 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
02 октября 2019 г. я обратился к сотруднику Совкомбанка по адресу г. Челябинск, пр.Победы 326, Макашевой Асель. Получил консультацию и практическую помощь по работе с картой Халва... Весь отзыв
Компетентность сотрудника
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поделиться своей историей. Осенью 2018г. собиралась оформить ипотеку. Но в связи с тем что у меня не было кредитной истории банки мне отказывали.На руках у меня была сумма... Весь отзыв
Карта удобная. Лимит поднял, но одобрения ждал долго
Оценка: 4 Проверяется
Пользуюсь картой Visa банка Спб достаточно давно, нареканий никаких нет, обычная кредитка. Кешбеком в 10% сейчас мало кого удивишь, льготным периодом в 51 день тоже, а вот когда... Весь отзыв
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Бонусные кредитные карты в МТС Банке в городах:

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Оформите бонусную кредитную карту в МТС Банке на выгодных условиях. Пользование таким продуктом предполагает начисление кешбэка — часть израсходованного лимита возвращается на счёт. Полученные баллы могут быть потрачены вновь.

Подать заявку вполне реально, не выходя из дома, на сайте финансового учреждения. Заполните онлайн-анкету и отправьте ее на рассмотрение. Решение об одобрении принимают оперативно. При положительном ответе выпускают «пластик» и предоставляют его клиенту. Активация кредитки происходит исключительно в присутствии держателя.

Согласно заключённому договору, предусмотрено применение штрафных санкций в случае просрочки ежемесячного платежа. Поэтому пополнять «карточный» счёт нужно своевременно. Лучше это делать до окончания грейс-периода — тогда проценты не будут начисляться.

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