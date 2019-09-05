Бонусные кредитные карты в ВТБ

Сегодня вы можете оформить интересный продукт — бонусную кредитную карту в ВТБ. Такой финансовый инструмент удобен при совершении покупок в обычных и интернет-магазинах, оплате счетов в кафе, кино, развлекательных заведениях, салонах красоты. При этом начисляется кешбэк: часть израсходованных средств возвращается на счёт.

Чтобы получить данный вид «пластика», нужно соответствовать определенным критериям:

дееспособность;

совершеннолетие;

наличие гражданства и стабильного дохода.

Заявку подают дистанционно через интернет или непосредственно в отделении учреждения. Процедура одобрения занимает совсем немного времени. При вынесении положительного решения выпускают кредитку и предоставляют ее клиенту. Условия пользования банковским продуктом прописывают в договоре.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по своевременному пополнению «карточного» счета предусмотрены штрафные санкции, значительно увеличивающие стоимость кредита. Вносить обязательные платежи лучше до окончания грейс-периода: тогда проценты не будут начисляться.

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Рассчитайте свой персональный рейтинг заёмщика. На основании значения данного показателя субъекты кредитования выносят решение об одобрении. Как взять займ без отказа, сориентирует специальный «мастер» подбора долговых обязательств.

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