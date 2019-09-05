Бонусные кредитные карты в ВТБ

Банк: ВТБ
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
Mastercard World
 от 16% до 1 000 000 до 101 0 - 2 998 до 10%
345 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Выражаю благодарность Грицыной Ольге Степановне за профессиональную грамотность и внимательное отношение к клиенту.  
Проездом в Краснодаре не смогла выполнить необходимую... Весь отзыв
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Сегодня вы можете оформить интересный продукт — бонусную кредитную карту в ВТБ. Такой финансовый инструмент удобен при совершении покупок в обычных и интернет-магазинах, оплате счетов в кафе, кино, развлекательных заведениях, салонах красоты. При этом начисляется кешбэк: часть израсходованных средств возвращается на счёт.

Чтобы получить данный вид «пластика», нужно соответствовать определенным критериям:

  • дееспособность;
  • совершеннолетие;
  • наличие гражданства и стабильного дохода.

    • Заявку подают дистанционно через интернет или непосредственно в отделении учреждения. Процедура одобрения занимает совсем немного времени. При вынесении положительного решения выпускают кредитку и предоставляют ее клиенту. Условия пользования банковским продуктом прописывают в договоре.

    За ненадлежащее исполнение обязанностей по своевременному пополнению «карточного» счета предусмотрены штрафные санкции, значительно увеличивающие стоимость кредита. Вносить обязательные платежи лучше до окончания грейс-периода: тогда проценты не будут начисляться.

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