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Бонусные кредитные карты в Русском Стандарте

Банк: Русский Стандарт
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
2 892 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Бонусные кредитные карты в Русском Стандарте в городах:

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Сегодня можно оформить интересный продукт — бонусную кредитную карту в Русском Стандарте. Такой финансовый инструмент удобен при оплате товаров и услуг, закрытии счетов в заведениях общепита и развлекательных центрах. При этом начисляются баллы за проведение транзакций. Полученный кешбэк можно использовать на своё усмотрение.

Заявку на кредитку подают на сайте финансового учреждения или непосредственно в одном из его отделений. На рассмотрение информации о клиенте отводится немного времени. В случае одобрения подписывают договор на предоставление данного продукта и выдают «пластик» на руки. Держатель должен соответствовать определенным критериям:

  • полная дееспособность;
  • наличие гражданства;
  • совершеннолетие.

    • Погашать образовавшуюся задолженность лучше в грейс-период, чтобы избежать начисления процентов. В случае задержки платежа применяются штрафные санкции, значительно увеличивающие стоимость обязательства.

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