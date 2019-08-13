Бонусные кредитные карты в Русском Стандарте

Сегодня можно оформить интересный продукт — бонусную кредитную карту в Русском Стандарте. Такой финансовый инструмент удобен при оплате товаров и услуг, закрытии счетов в заведениях общепита и развлекательных центрах. При этом начисляются баллы за проведение транзакций. Полученный кешбэк можно использовать на своё усмотрение.

Заявку на кредитку подают на сайте финансового учреждения или непосредственно в одном из его отделений. На рассмотрение информации о клиенте отводится немного времени. В случае одобрения подписывают договор на предоставление данного продукта и выдают «пластик» на руки. Держатель должен соответствовать определенным критериям:

полная дееспособность;

наличие гражданства;

совершеннолетие.

Погашать образовавшуюся задолженность лучше в грейс-период, чтобы избежать начисления процентов. В случае задержки платежа применяются штрафные санкции, значительно увеличивающие стоимость обязательства.

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