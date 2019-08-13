Бонусные кредитные карты в Русском Стандарте

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
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Mastercard World
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|до 300 000
|до 55
|590
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2 892 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Сегодня можно оформить интересный продукт — бонусную кредитную карту в Русском Стандарте. Такой финансовый инструмент удобен при оплате товаров и услуг, закрытии счетов в заведениях общепита и развлекательных центрах. При этом начисляются баллы за проведение транзакций. Полученный кешбэк можно использовать на своё усмотрение.
Заявку на кредитку подают на сайте финансового учреждения или непосредственно в одном из его отделений. На рассмотрение информации о клиенте отводится немного времени. В случае одобрения подписывают договор на предоставление данного продукта и выдают «пластик» на руки. Держатель должен соответствовать определенным критериям:
Погашать образовавшуюся задолженность лучше в грейс-период, чтобы избежать начисления процентов. В случае задержки платежа применяются штрафные санкции, значительно увеличивающие стоимость обязательства.
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