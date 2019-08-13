Бонусные кредитные карты в Райффайзенбанке

Чтобы оформить бонусную кредитную карту в Райффайзенбанке, нужно соответствовать определенным критериям:

наличие гражданства;

трудоспособный возраст;

стабильный доход.

Заявку подают на сайте учреждения или в его отделении. Информацию о потенциальном клиенте рассматривают оперативно. Если выносят положительное решение, выпускают «пластик» и доставляют его заявителю.

Пользование таким финансовым инструментом сопровождается начислением кешбэка: часть израсходованного лимита возвращается на счёт. Потратить полученные баллы держатель имеет право на своё усмотрение, без согласования с эмитентом.

Стоит вовремя пополнять «карточный» счёт в соответствии с утвержденным графиком, чтобы избежать применения штрафных санкций. Вносить платежи выгоднее до окончания грейс-периода. Так вы сможете пользоваться кредиткой практически бесплатно.

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