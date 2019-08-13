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Бонусные кредитные карты в Райффайзенбанке

Банк: Райффайзенбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
 от 29% до 600 000 до 52 1 490 есть
758 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Бонусные кредитные карты в Райффайзенбанке в городах:

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Чтобы оформить бонусную кредитную карту в Райффайзенбанке, нужно соответствовать определенным критериям:

  • наличие гражданства;
  • трудоспособный возраст;
  • стабильный доход.

    • Заявку подают на сайте учреждения или в его отделении. Информацию о потенциальном клиенте рассматривают оперативно. Если выносят положительное решение, выпускают «пластик» и доставляют его заявителю.

    Пользование таким финансовым инструментом сопровождается начислением кешбэка: часть израсходованного лимита возвращается на счёт. Потратить полученные баллы держатель имеет право на своё усмотрение, без согласования с эмитентом.

    Стоит вовремя пополнять «карточный» счёт в соответствии с утвержденным графиком, чтобы избежать применения штрафных санкций. Вносить платежи выгоднее до окончания грейс-периода. Так вы сможете пользоваться кредиткой практически бесплатно.

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