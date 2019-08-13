Бонусные кредитные карты в Райффайзенбанке

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
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|1 490
|есть
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758 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Чтобы оформить бонусную кредитную карту в Райффайзенбанке, нужно соответствовать определенным критериям:
Заявку подают на сайте учреждения или в его отделении. Информацию о потенциальном клиенте рассматривают оперативно. Если выносят положительное решение, выпускают «пластик» и доставляют его заявителю.
Пользование таким финансовым инструментом сопровождается начислением кешбэка: часть израсходованного лимита возвращается на счёт. Потратить полученные баллы держатель имеет право на своё усмотрение, без согласования с эмитентом.
Стоит вовремя пополнять «карточный» счёт в соответствии с утвержденным графиком, чтобы избежать применения штрафных санкций. Вносить платежи выгоднее до окончания грейс-периода. Так вы сможете пользоваться кредиткой практически бесплатно.
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