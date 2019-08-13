Срочное финансирование

Ситуация не терпит отлагательства? Деньги нужны в течение пары дней? Лучшим способом решения проблемы будет оформление кредитной карты «Мир» в Московском Кредитном Банке. Она предоставляет полную свободу действий при расходовании средств и позволяет обходиться минимальной переплатой.

Почему именно «Мир»?

Российская платежная система работает на территории всей страны. Она совместима с любыми банкоматами и терминалами, что позволяет рассчитывать на обслуживание в большинстве магазинов, ресторанов и других предприятий. К ее преимуществам также следует отнести:

независимость от иностранных компаний;

большой выбор выгодных программ от крупных банков;

соответствие международным стандартам безопасности;

отсутствие комиссии за снятие наличных;

возможность подключения кешбэковых сервисов, а также получения бонусов от «Роснефти», «Аэрофлота» и других крупных компаний;

постоянно расширяющуюся партнерскую сеть.

Как получить платежный инструмент?

Сегодня большинство финансовых услуг доступно онлайн. Это означает, что для их получения достаточно воспользоваться компьютером, планшетом, смартфоном или другим устройством с доступом к интернету. Не нужно нарушать привычный распорядок дня и тратить много времени — нужно только устроиться поудобнее и заранее подготовить необходимую информацию.

Как правило, в электронной заявке указываются паспортные данные, номер телефона и фактический адрес проживания. В некоторых случаях банки требуют сведения о размере дохода и желаемом лимите заемных средств. Заполнение этих полей повышает вероятность получения положительного решения. Как правило, вся процедура, включая выдачу заключения, отнимает не более 15–30 минут.

Подбор выгодных условий кредитования

Портал banki.ru предоставляет посетителям каталог с сервисом сортировки потребительских программ. Он позволяет вести отбор по процентным ставкам, срокам и лимитам, а также по дополнительным особенностям — например, большой продолжительности льготного периода или наличию услуги курьерской доставки. Мы также публикуем полезные статьи и подробную информацию о финансовых учреждениях.