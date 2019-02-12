Ак Барс, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Premium
Visa Platinum — Ак Барс
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 27 500 ₽
- cash back до 1,25%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению предоставляется в городах: Казань, Н.Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск;
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 1,25%
- 1% при сумме покупок до 20 000 руб. в месяц;
- 1,25% - свыше 20 000 руб. за месяц;
- макс. - 4 000 руб. в мес.
Бонусы
- для путешествий
- супермаркеты
- другое
программа Друг компании: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб.
- до 10% от суммы чека в зависимости от партнера;
- аннулирование бонусов происходит, если в течение 6 мес. и более отсутствует движение средств по бонусному счету;
также предоставляется возможность выбрать одну из следующих программ лояльности и получать бонусы за безналичные покупки (при подключении к данной программе начисление cash back не производится):
- универсальные мили - до 2 миль за каждые 100 руб. (можно потратить на покупку авиа и ж/д билетов, бронирование отелей или авто);
- S7 Priority - начисляется 1,5 мили за каждые 60 руб.;
- клуб Перекресток - до 15 баллов за 100 руб.;
- М. бонус - до 1,5 бонусных рублей за каждые 100 руб.;
- Одноклассники - до 1,5 Оков за каждые 100 руб.;
- АльфаБАЛЛЫ - до 1,5 а-баллов за каждые 100 руб.;
- Клуб 36,6 - до 1,5 бонусов за каждые 100 руб.;
- Горздрав - до 1,5 бонусов за каждые 100 руб.;
- Пятерочка - до 15 баллов за каждые 100 руб.;
накопленные баллы можно использовать в соответствии с правилами выбранной бонусной программы
Выпуск и обслуживание
0 - 27 500 ₽
со 2-го года: 0-30 000 руб.
по 2 500 руб. со 2-го месяца, плата не взимается при выполнении одного из условий:
- сумма покупок от 60 000 руб. в месяц;
- неснижаемый среднедневной остаток на карте от 200 000 руб. в течение месяца;
- среднедневной остаток на всех счетах клиента от 2 000 000 руб. за месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% до 100 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 100 руб. свыше 100 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 5 долл. - за пределами РФ (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных в банке и сторонних банках - до 300 000 руб. в день; до 9 000 000 руб. в месяц; в кассах банка и сторонних банков при превышении суточного лимита взимается 1-10% в зависимости от суммы снятия
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- изменение ПИН-кода - 50 руб.;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1,25% от суммы операции;
- бесплатно предоставляются СМС-информирование, консьерж-сервис, страхование путешествующих, юридическая поддержка, карта Priority Pass (12 бесплатных посещений VIP-аэропортов в год)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back или бонусной программы (на выбор);
- бесплатное СМС-информирование;
- возможность отмены платы за ежемесячное обслуживание при соблюдении требований об обороте и остатке денежных средств;
- отсутствие платы за снятие наличных в банкоматах сторонних банков до 100 000 руб.;
- невысокая комиссия за снятие наличных свыше 100 000 руб. в банкоматах сторонних банков;
- наличие транспортного приложения
Минусы
- высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности
Дата актуализации
12.02.2019 10:10
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Premium» в 93 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
- Сайт
- www.akbars.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
8 800 200-53-03 — единая справочная служба