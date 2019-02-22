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Срочный VIP

Кредит Европа Банк,

Кредит Европа Банк вклад

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Доход
Мой доход
211 640
Ставка
7%

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Детальный расчет
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,00%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
368 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
368 дней
от 3 000 000 ₽ 7
368 дней
от 50 000 $ 2,75
368 дней
от 50 000 € 0,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 31 дня по ставке вклада

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.02.2019 15:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный VIP» в 31 городе России
33
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
Адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
ОГРН
1037739326063
Сайт
www.crediteurope.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 82
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Телефоны
8 800 700-77-57 — единая справочная служба
(495) 775-77-57

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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Оптимальный на 1,5 года 8,1 100 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный на 2 года 8,1 100 000 ₽ Посмотреть
Срочный 8,1 3 000 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный на 1 год 7,4 100 000 ₽ Посмотреть
Рантье 7,2 3 000 000 ₽ Посмотреть
Растущий Доход 6,02 30 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 5,3 3 000 000 ₽ Посмотреть
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