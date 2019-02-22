Срочный VIP
Кредит Европа Банк,
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Доход
Налог
Мой доход
211 640 ₽
Ставка
7%
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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,00%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
368 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|368 дней
|от 3 000 000 ₽
|7
|368 дней
|от 50 000 $
|2,75
|368 дней
|от 50 000 €
|0,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 31 дня по ставке вклада
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.02.2019 15:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный VIP» в 31 городе России
33
Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
- ОГРН
- 1037739326063
- Сайт
- www.crediteurope.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-77-57 — единая справочная служба(495) 775-77-57
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,6% Срок 367 дней
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 3,5%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
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