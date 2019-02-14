Классика
Объединенный Капитал,
Объединенный Капитал вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 870 ₽
Ставка
6,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 30 000 ₽
|5,6
|6
|6,2
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 1 000 $
|—
|1,8
|2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей, 300 долларов; не позднее чем за 91 календарный день до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика» в 1 городе России
7 530
Справочная информация
АО «Банк «Объединенный капитал»
- Адрес
- 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, кор. 2, лит. А
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 325-94-95
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