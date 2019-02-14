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Объединенный Капитал,

Объединенный Капитал вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 870
Ставка
6,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
91 день 181 день 367 дней
от 30 000 ₽ 5,6 6 6,2
91 день 181 день 367 дней
от 1 000 $ 1,8 2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей, 300 долларов; не позднее чем за 91 календарный день до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика» в 1 городе России
7 530
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Справочная информация
АО «Банк «Объединенный капитал»
Адрес
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, кор. 2, лит. А
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Телефоны
(812) 325-94-95

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