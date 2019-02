Справка Banki.ru

Банк зарегистрирован в декабре 1993 года под наименованием «Эпсилон». В 1997 году получил название ОАО «Северо-западный инвестиционный банк «Объединенный капитал» (сокращенно — ОАО Банк «Объединенный капитал»). В июле 2013 года банк сменил полное наименование на ОАО «Банк «Объединенный капитал». В январе 2016 года организационно-правовая форма была изменена на АО. Банк является членом системы страхования вкладов физических лиц с января 2005 года.

До середины ноября 2011 года основными акционерами кредитной организации выступали предприниматель Игорь Минаков (34,688%), гендиректор ОАО «Мостостроительный трест № 6» Игорь Осипов, члены совета директоров того же предприятия Михаил Загородников и Валерий Жоров (все по 16,227%) и Денис Минкин (16,223%). В конце марта 2014 года состоялась сделка по продаже 7,5% акций банка, в результате которой Игорь Минаков вышел из состава акционеров кредитной организации. По итогам сделки совокупная доля группы лиц ООО «Орими трейд», ООО «Максидом» и Александра Евневича составила 92,5%.

На текущий момент основными бенефициарами являются председатель совета директоров Александр Евневич, контролирующий совместно с сыном Николаем Евневичем и дочерью Марией Евневич 66,16% акций общества, Сергей Касьяненко (20,30%), Лариса Черепанова (6,80%), Иван Тюшкевич (3,24%), Сергей Голиков (2,00%). На миноритариев приходится 1,50% акций банка. Отметим, что Александр Евневич является совладельцем ООО «Максидом» (сеть магазинов товаров для дома и ремонта) и ООО «Орими Трейд»* (один из крупнейших поставщиков и производителей чая в РФ). Партнером Александра Евневича по сети «Орими Трейд» является другой бенефициар банка — Сергей Касьяненко.

Банк осуществляет деятельность через головной и два дополнительных офиса, расположенных в Санкт-Петербурге. Сеть банкоматов насчитывает шесть устройств. Численность персонала на 1 января 2018 года составляла 88 сотрудников (на 1 января 2017 года — 78 сотрудников).

Юридическим лицам кредитная организация предоставляет стандартный набор банковских услуг: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, аккредитивы, предоставление банковских гарантий, валютный контроль, размещение денежных средств на депозиты и векселя, дистанционное банковское обслуживание, зарплатные проекты, операции с ценными бумагами и факторинг.

Частным лицам предлагаются ипотечное и потребительское кредитование, аккредитивы, аренда сейфовых ячеек, банковские карты (Visa, MasterCard), вклады, операции с ценными бумагами, открытие и ведение счетов, денежные платежи и переводы, в том числе по системам Western Union и «Золотая Корона».

Банк ориентирован на обслуживание представителей малого и среднего бизнеса, а также частных лиц в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Среди клиентов в разное время были замечены такие компании, как АО «Промтехнология», АО «Водтрансприбор», ОАО «Мостостроительный трест № 6», ПАО «Вулкан», ООО «Капитал М», ООО «Лесснеръ», АО «Лотэк». По состоянию на 1 января 2018 года в банке было открыто 688 счетов юридических лиц и ИП и 7 005 счетов физических лиц.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 16,8% (или 6,4 млрд рублей), составив 44,6 млрд рублей на 01.07.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема портфеля ценных бумаг и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 53,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 22,8% до 26,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,1 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 58,7% до 53,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,3 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 3% до 6,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,7 млрд рублей;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 6,6 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 2,5% (или 170,2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 14,8% и 85,2% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 2,1 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 20,53% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 77,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 91,7% и 8,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 10,4% до 8%, при этом их номинальный объем сократился на 396 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 70,2% до 77,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 7,7 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 12,4% до 6,4%, при этом их номинальный объем сократился на 1,9 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 4,2% до 5,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 891,8 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов сократилась c 2,8% до 2,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 127,2 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 3,6 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 396 млн рублей (или 10%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 72,2%. Согласно данным отчетности за II квартал 2018 года по РСБУ, в отраслевой структуре корпоративных ссуд основной объем приходится на секторы производства и распределения электроэнергии, газа и воды (43,89%) и торговли (33,72%). При этом доля субъектов малого и среднего бизнеса формирует порядка 29,5% от общего объема кредитования юридических лиц (в первом полугодии 2017 года — 77,4%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 99,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 4,6% до 7,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 19%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 5 млрд рублей (141,1% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 2,9 млрд рублей, из которых 500 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.07.2018 составляет 2,9 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 22,6 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 854,1 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 58 млн рублей.

Совет директоров: Александр Евневич (председатель), Александр Касьяненко, Елена Линкевич, Вера Марихина, Мария Веселова.

Правление: Вера Марихина (председатель), Марина Чернова, Игорь Скибарь.

* Компания «Орими Трейд» основана в 1994 году. В настоящее время является одним из лидеров российского рынка чая и обжаренного кофе. Выпускает продукцию под такими брендами как Greenfield, Tess, Jardin. Общая численность сотрудников организации составляет более 5 тыс. человек. Годовой объем производства чайно-кофейной продукции компании составляет более 90 000 тонн. В рейтинге журнала Forbes «200 крупнейших частных компаний 2017» «Орими Трэйд» занимает 153-е место с выручкой за 2016 год в размере 52,9 млрд рублей.

