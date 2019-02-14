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Солидный

Дружба,

Дружба вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
37 411
Ставка
7,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 182 до 274 дней от 275 до 366 дней от 367 до 540 дней
от 500 000 ₽ 5,6 6 7,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
по заявлению клиента
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее начисленные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 15:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Солидный» в 1 городе России
4 067
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Дружба»
Адрес
625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 68, корп. 2/1
ОГРН
1027200000013
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Телефоны
(3452) 68-12-55

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