На ваши вопросы отвечает эксперт Альфа-Банка

|Вопрос:
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Здравствуйте, какие тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для ИП сейчас являются наиболее оптимальными в Альфа - Банке, есть ли спецпредложения для только-что созданного ИП?
|Вопрос:
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Добрый день!, пользуюсь картой кешбек, вчера получил такое сообщение В январе выплата кэшбек по карте ***0896 ограничена. Подробнее в п.1.12 правил программы CashBack http://alfa.link/w8Ke, при использовал эту карту как и в предыдущие месяцы, просто оплачивал все подряд, что подтверждается выпиской, мало того что меня получается лишают выплаты кешбек, еще и "записали" в мошенники!, всвязи с этим задумываюсь отказаться от услуг Вашего банка
|Вопрос:
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Здравствуйте,очень странная ситуация,открыли ООО,занимаемся с женой продажей одежды (Сток,Сэконд хэнд),решили открыть счет,друзья посоветовали Ваш Альфа банк,приехали в офис подали документы,сегодня нам звонят и говорят что нам в открытии счета отказано, по неизвестным причинам,но мы можем открыть счет по какому то специальному тарифу за 50000 рублей,которые как я выяснил являются стоимостью за открытие счета.Я считаю что это слишком большая сумма за открыте Р\с. Причины отказа открытия счета по другому тарифу мне не озвучили.Что это за вымогательство такое? Спасибо!
|Ответ:
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Здравствуйте,
для более детального рассмотрения вопроса, просим Вас сообщить на почтовый адрес OtseniBank@alfabank.ru:
В теме письма просим указать «Горячая линия, номер вопроса № 10854196».
С уважением к Вам,
|Вопрос:
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Здраствуйте. 18 02 2019 г срок выплаты по кредиту, в сумме 12 тыр. и 04 03 2019 3600р выплата по карте. По больничному листу сижу дома на амб. лечении с 04 02 2019г травма ноги и носа, у меня работы пока нет, я водитель. Прошу оператора гор. линии Альфа банк об отсрочки, мне выдают отказ, только могут не звонить. Есть ли способы отсрочить, либо сделать ректуризацию моего долга? Без испорченой кред. ист.
|Ответ:
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Уважаемый Клиент,
мы сожалеем, что Вы столкнулись с финансовыми трудностями.
С уважением к Вам,
|Вопрос:
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18.01 я позвонила в банк дабы узнать готова ли выписка по счету.оператор мне ответила «вашего договора в банке нет, вы не клиент банка, звоните по номеру, я позвонила по номеру и продиктовала свои персональные данные, мне ответили что данных моих в базе нет. Я еще раз позвонила этому же оператору и она уже хамским голосом сказала договор передан, я просила обьяснить где договор,сказала разговор циклический и положила трубку! Хочу отметить.На тот момент у меня долгов по платежам не было!Договор с банком я лично подписывала, мой продукт банка карта от 2013 года, тогда еще не было пунктов в договоре о передачи данных третим лицам! У меня есть сообщении, до звонка в банк о том что платеж плановый 23.01 2019 года сумма 1024 рубля! Я звонила 17.01.2019 года, я априоре не могла иметь долг! Жалоба была на сотрудника! Мне прямо сказали что договор передан и я не клиент банка!!! Звонки все сохранены!! На лицо незаконная передача персональных данных третим лицам и введение в заблуждение.Месяц банк рассматривал жалобу, месяц я не знала куда и кому мне платить! На каком основании передан договор мне так же не сообщили, прошу заметить что весь месяц о задолжности речи и не было, никто мне не звонил и не сообщали в смс. И сегодня я читаю решение, я должник банка.Как должник, ведь сотрудник сказала договора в банке нет! И я не клиент банка! А другая организация куда передан якобы договор вообще никак не обьвлялась в течении месяца! И теперь я должна якобы в банк и я снова клиент и заплатить надо штраф и неустойку и проценты.Кто без моего разрешения владеет моими персональными данными!! Я не давала разрешения на передачу данных третим лицам. Ваш оператор совершил мошеннические действия в отношении меня, теперь спустя месяц волокиты банк обвинил меня в долге. Это письмо я так же отправлю в пресс службу ФССП, Роспотребнадзор, а исковое заявление в отношении мошеннических действий сотрудника направлю в суд.Все операторы коллцентра безграмотные и косноязычные, грубые и недалекие!! Я четыре часа выясняла почему я не клиент банка, а решение банка что я должна банку! И это только толика всего кошмара который длиться с 2013 года взяв в банке карту с лимитом в 30000 тыс. рублей я до сих пор не могу ее закрыть! Уже порядком 230000 тыс я перевела за эти годы в банк. карту заблокировали приставы и банк пустил меня в овердрафт, это кредитную то карту. Платежи намеренно задерживают и не зачисляют на счет. Иск в суд подать нужны аргументы, а выписку только в отделении, а я территориально не могу добраться в банк, просто потому что по месту жительства в регионе нет отделения банка! Коллцентр это игра по кнопочкам, если прослушать разговор как я подавала жалобу на сотрудника — это просто вверх некомпетентности и грубости! Финал разговора со ст. специалистом я не забуду никогда, выслушав меня она произнесла дословно цитирую» сегодня выходной и вышестоящее руководство отдыхает, в понедельник я лично донесу вышестоящему руководству ваш разговор и уже тогда они решат принять жалобу или нет. И вам перезвонят в понедельник и скажут результат«ст. специалист и знать не знала как оформляется жалоба, она уверенно мне заявила что нет номеров регистрации, а она сама доносит вышестоящему руководству.И на этого специалиста я напала спустя часа четыре как, меня гоняли по кнопкам и соединяли раз за разом, я сто раз им обьсняла ситуацию,это не в нашей компетентности, сейчас соединим с тем кто поможет, и так бег по кругу. Теперь уже я готовлю иск на банк и в одностороннем порядке разорву договор, докажу факт наживы и применю ст 333 РФ
|Ответ:
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Уважаемый Клиент,
специалисты Банка занимаются рассмотрением Вашего вопроса.
С уважением к Вам,
|Вопрос:
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Сегодня был в офисе по проспекту Ленина. Сотруднице Вашего банка показал приложение Альфа-банка, где Ваша сотрудница выявила неточность крайнего срока оплаты средств. Т. е. У нее в компьютере стоит дата 8 февраля а у меня в приложении 11 февраля почему? Т. е. еслибы я заплатил 10 февраля то получилось бы что в соответствии с данными приложееия я не просрочил а по данным компьютера, находящегося в офисе — просрочил да?
|Ответ:
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Уважаемый Клиент,
для рассмотрения вопроса, просим Вас сообщить на почтовый адрес OtseniBank@alfabank.ru:
Также просим Вас предоставить скриншот из приложения «Альфа-мобайл».
С уважением к Вам,
|Вопрос:
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Добрый день. Мне, как ИП предложено в вашем банке подключить услугу к р\с -овердрафт. То, что лимит зависит от суммы ежемесячного оборота, понятно. Но у меня так получилось, что в ноябре прошли досрочные выплаты, планируемые в декабре.
И за декабрь оборот был снижен. И 9 января мне пришло письмо об отказе в кредите-овердрафта. Сумму кредита я своевременно закрыл, оборот января довел до необходимой суммы, для получения 210 000руб по овердрафта. Но на 11 февраля, лимит для овердрафта так и не получен. Менеджер банка Анна, где я оформлял счет и овердрафт, ответила -Что все нормально, овердрафт начнется, но сроки не известны. День, неделя или месяц, всё неизвестно. Честно удивлен, такой работой. И уже понимаю, что счет у вас надо закрывать, для открытия в другом банке.
|Вопрос:
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Добрый день. Хотелось бы узнать измениться ли политика банка в отношении должников? Попал под кризис, появился долг, вынесено судебное решение. Сразу погасить всю задолженность нет возможности, готов выплачивать с процентами по реструктуризации. Отказ банка. В другом банке пошли на встречу, уже плачу пять месяцев без просрочке и восстанавливаю репутацию. Будут ли у Альфа-Банка изменения в этих вопросах? Спасибо.
|Ответ:
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Уважаемый Клиент,
в случае если просроченная задолженность не превышает 120 календарных дней, Вы можете оформить заявление на рефинансирование Вашей задолженности. При наличии длительной просроченной задолженности сверх указанного срока, кредитное соглашение расторгается Банком в одностороннем порядке и условия погашения минимальными ежемесячными платежами более не действует, вся сумма задолженности подлежит срочной оплате. При этом отказ Банка в предоставлении рефинансирования не может являться основанием для неисполнения Вами своих обязательств перед Банком.
С уважением к Вам,
|Вопрос:
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Добрый день! 15.01.2019 задавал вопрос по проекту «Кредитная карта с беспроцентным периодом кредитования 100 дней» с 1-м бесплатным годом обслуживания, на который Вы ответили что он действовал с 10 сентября 2018 г. по 30 декабря 2018 г.
|Ответ:
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Здравствуйте,
акция была продлена по 28 февраля 2019 года.
С уважением к Вам,
|Вопрос:
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Здравствуйте, после внесения денег на счёт, пришли письма на электронную почту с информацией о зачислении средств. В месте с официальными письмами пришло письмо от мошенников якобы от Альфа банка что мы выиграли деньги, как личный данные попали к мошенникам? Совпадение? Не думаю! Для подтверждения пришлю скриншот, напишите куда.
|Ответ:
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Здравствуйте,
обслуживание в Альфа-Банке осуществляется в соответствии с законодательством РФ, а именно статьей 857 ГК РФ (Банковская тайна). Персональные данные, хранящиеся в системе Банка, не могут быть переданы 3-им лицам.
С уважением к Вам,
|Вопрос:
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Доброго дня.
|Ответ:
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Уважаемый Клиент,
карта рассрочки «#ВМЕСТОДЕНЕГ» предназначена для использования в качестве платежного средства для совершения покупок. По карте можно осуществлять только расходные операции по оплате товара / работ / услуг. Перевод денежных средств с карты не доступен.
С уважением к Вам,
|Вопрос:
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Здравствуйте! После попытки перевода с карты на карту со своего кредитного счёта на дебетовый счёт — обе карты, альфа-мобайл, альфа-клик были заблокированы без объяснения причин. Обязательна явка в отделение для разблокировки. Я принял решение закрыть все счета, если ситуация не разрешится, тк и в будущем я буду совершать такие переводы. Вопрос: могу ли я переводить денежные средства между счетами посредством карт без блокировки?
|Ответ:
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Уважаемый Клиент,
комментарии на аналогичное обращение будут предоставлены Вам в разделе «Народный рейтинг».
С уважением к Вам,
|Вопрос:
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Сложилась интересная ситуация. Ни один банк через заявку он-лайн не дает кредит! Доход официальный около 65 тр (гос служба), 10 лет непрерывного стажа на одном месте!
|Ответ:
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Здравствуйте,
при рассмотрении заявки Банк учитывает ряд факторов и на основе проведенного анализа выносит решение. Сожалеем, если ответ по заявке огорчил Вас. Банк оставляет за собой право не озвучивать причины отрицательного решения.
С уважением к Вам,
|Вопрос:
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на сайте Банки Ру. предлагают Альфа-счёт 7% с первого месяца.
|Ответ:
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Здравствуйте,
повышенные % ставки по счету «Альфа-Счет» в рублях за первые 2 месяца хранения средств, начисляются только по счетам, открытым до 31.01.2019.
По адресу: https://www.banki.ru/products/deposits/deposit/18953/?rate_id=2640100&amount=0 под восклицательным знаком указана информация об актуальных процентных ставках для новых Клиентов.
С уважением к Вам,
|Вопрос:
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Я хотел провести платеж через Альфа-Клик по коммунальным услугам.
|Ответ:
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Уважаемый Клиент,
Вами некорректно указан ИНН компании. Корректный ИНН 7534018889- ЖКУ Забайкальский край (ПАО ТГК-14). В Случае если Вам необходимо оплатить услуги АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ» (ИНН- 7536066430), то корректный номер счёта рекомендуем уточнить на сайте организации.
С уважением к Вам,
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