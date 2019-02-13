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Альфа-Банк: Горячая линия

Раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам, связанным с продуктами Альфа-Банка. Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.
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информация о банке «Альфа-Банк»

На ваши вопросы отвечает эксперт Альфа-Банка

Татьяна Трофимова
Татьяна Трофимова
руководитель проектов управления по работе с обращениями клиентов Альфа-Банка
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категории вопросов
все Разное 10137 Кредитные карты и кредит наличными 2846 Потребительские кредиты 2140 Пакеты услуг и пластиковые карты 1541 Дистанционное обслуживание 994 Сбережения 299 Автокредитование 283 Ипотека 217 Тарифные планы и пластиковые карты 104 Кредитные карты и Персональный кредит 29
Вопрос:
Здравствуйте, какие тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для ИП сейчас являются наиболее оптимальными в Альфа - Банке, есть ли спецпредложения для только-что созданного ИП?
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Наталья 1618 (Калуга) 13.02.2019 16:16
Вопрос:
Добрый день!, пользуюсь картой кешбек, вчера получил такое сообщение В январе выплата кэшбек по карте ***0896 ограничена. Подробнее в п.1.12 правил программы CashBack http://alfa.link/w8Ke, при использовал эту карту как и в предыдущие месяцы, просто оплачивал все подряд, что подтверждается выпиской, мало того что меня получается лишают выплаты кешбек, еще и "записали" в мошенники!, всвязи с этим задумываюсь отказаться от услуг Вашего банка
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efim_irk (Иркутск) 13.02.2019 10:34
Вопрос:

Здравствуйте,очень странная ситуация,открыли ООО,занимаемся с женой продажей одежды (Сток,Сэконд хэнд),решили открыть счет,друзья посоветовали Ваш Альфа банк,приехали в офис подали документы,сегодня нам звонят и говорят что нам в открытии счета отказано, по неизвестным причинам,но мы можем открыть счет по какому то специальному тарифу за 50000 рублей,которые как я выяснил являются стоимостью за открытие счета.Я считаю что это слишком большая сумма за открыте Р\с. Причины отказа открытия счета по другому тарифу мне не озвучили.Что это за вымогательство такое? Спасибо!

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oooиСток (Казань) 13.02.2019 10:01
Ответ:

Здравствуйте,

для более детального рассмотрения вопроса, просим Вас сообщить на почтовый адрес OtseniBank@alfabank.ru:
— Ваши ФИО полностью,
— полное наименование организации,
— ИНН организации, 
— номер мобильного телефона.

В теме письма просим указать «Горячая линия, номер вопроса № 10854196».

С уважением к Вам, 

Татьяна Трофимова
Вопрос:

Здраствуйте. 18 02 2019 г срок выплаты по кредиту, в сумме 12 тыр. и 04 03 2019 3600р выплата по карте. По больничному листу сижу дома на амб. лечении с 04 02 2019г травма ноги и носа, у меня работы пока нет, я водитель. Прошу оператора гор. линии Альфа банк об отсрочки, мне выдают отказ, только могут не звонить. Есть ли способы отсрочить, либо сделать ректуризацию моего долга? Без испорченой кред. ист.

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ser111kle (Тольятти) 12.02.2019 23:19
Ответ:

Уважаемый Клиент, 

 

мы сожалеем, что Вы столкнулись с финансовыми трудностями.
В настоящее время в Банке разработана стандартная программа рефинансирования задолженности. Заявление на рефинансирование может быть принято только в случае, если Клиент обратился по одной из установленных Банком причин. Одна из причин: временная нетрудоспособность Клиента сроком от 3 недель (уменьшение дохода). 
Получить детальную консультацию Вы можете в Телефонном центре по номеру: 8 800 200 0000. Для написания заявления на рефинансирование необходимо обратиться в отделение Банка с необходимым пакетом документов (паспорт, копия листка нетрудоспособности, копия Трудовой книжки / Трудового договора с работодателем с печатью организации-работодателя). 

С уважением к Вам, 

Татьяна Трофимова
Вопрос:

18.01 я позвонила в банк дабы узнать готова ли выписка по счету.оператор мне ответила «вашего договора в банке нет, вы не клиент банка, звоните по номеру, я позвонила по номеру и продиктовала свои персональные данные, мне ответили что данных моих в базе нет. Я еще раз позвонила этому же оператору и она уже хамским голосом сказала договор передан, я просила обьяснить где договор,сказала разговор циклический и положила трубку! Хочу отметить.На тот момент у меня долгов по платежам не было!Договор с банком я лично подписывала, мой продукт банка карта от 2013 года, тогда еще не было пунктов в договоре о передачи данных третим лицам! У меня есть сообщении, до звонка в банк о том что платеж плановый 23.01 2019 года сумма 1024 рубля! Я звонила 17.01.2019 года, я априоре не могла иметь долг! Жалоба была на сотрудника! Мне прямо сказали что договор передан и я не клиент банка!!! Звонки все сохранены!! На лицо незаконная передача персональных данных третим лицам и введение в заблуждение.Месяц банк рассматривал жалобу, месяц я не знала куда и кому мне платить! На каком основании передан договор мне так же не сообщили, прошу заметить что весь месяц о задолжности речи и не было, никто мне не звонил и не сообщали в смс. И сегодня я читаю решение, я должник банка.Как должник, ведь сотрудник сказала договора в банке нет! И я не клиент банка! А другая организация куда передан якобы договор вообще никак не обьвлялась в течении месяца! И теперь я должна якобы в банк и я снова клиент и заплатить надо штраф и неустойку и проценты.Кто без моего разрешения владеет моими персональными данными!! Я не давала разрешения на передачу данных третим лицам. Ваш оператор совершил мошеннические действия в отношении меня, теперь спустя месяц волокиты банк обвинил меня в долге. Это письмо я так же отправлю в пресс службу ФССП, Роспотребнадзор, а исковое заявление в отношении мошеннических действий сотрудника направлю в суд.Все операторы коллцентра безграмотные и косноязычные, грубые и недалекие!! Я четыре часа выясняла почему я не клиент банка, а решение банка что я должна банку! И это только толика всего кошмара который длиться с 2013 года взяв в банке карту с лимитом в 30000 тыс. рублей я до сих пор не могу ее закрыть! Уже порядком 230000 тыс я перевела за эти годы в банк. карту заблокировали приставы и банк пустил меня в овердрафт, это кредитную то карту. Платежи намеренно задерживают и не зачисляют на счет. Иск в суд подать нужны аргументы, а выписку только в отделении, а я территориально не могу добраться в банк, просто потому что по месту жительства в регионе нет отделения банка! Коллцентр это игра по кнопочкам, если прослушать разговор как я подавала жалобу на сотрудника — это просто вверх некомпетентности и грубости! Финал разговора со ст. специалистом я не забуду никогда, выслушав меня она произнесла дословно цитирую» сегодня выходной и вышестоящее руководство отдыхает, в понедельник я лично донесу вышестоящему руководству ваш разговор и уже тогда они решат принять жалобу или нет. И вам перезвонят в понедельник и скажут результат«ст. специалист и знать не знала как оформляется жалоба, она уверенно мне заявила что нет номеров регистрации, а она сама доносит вышестоящему руководству.И на этого специалиста я напала спустя часа четыре как, меня гоняли по кнопкам и соединяли раз за разом, я сто раз им обьсняла ситуацию,это не в нашей компетентности, сейчас соединим с тем кто поможет, и так бег по кругу. Теперь уже я готовлю иск на банк и в одностороннем порядке разорву договор, докажу факт наживы и применю ст 333 РФ

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galka51 (Тополевый) 12.02.2019 19:06
Ответ:

Уважаемый Клиент, 

специалисты Банка занимаются рассмотрением Вашего вопроса. 
В ближайшее время Вам будут предоставлены комментарии в разделе «Народный рейтинг».

С уважением к Вам, 

Татьяна Трофимова
Вопрос:

Сегодня был в офисе по проспекту Ленина. Сотруднице Вашего банка показал приложение Альфа-банка, где Ваша сотрудница выявила неточность крайнего срока оплаты средств. Т. е. У нее в компьютере стоит дата 8 февраля а у меня в приложении 11 февраля почему? Т. е. еслибы я заплатил 10 февраля то получилось бы что в соответствии с данными приложееия я не просрочил а по данным компьютера, находящегося в офисе — просрочил да?

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масано (Чебоксары) 12.02.2019 17:56
Ответ:

Уважаемый Клиент,

для рассмотрения вопроса, просим Вас сообщить на почтовый адрес OtseniBank@alfabank.ru:
— Ваши ФИО полностью;
— дату Вашего рождения;
— номер мобильного телефона.

Также просим Вас предоставить скриншот из приложения «Альфа-мобайл». 
В теме письма укажите «Горячая линия, номер вопроса № 10853714».

С уважением к Вам, 

Татьяна Трофимова
Вопрос:
Добрый день. Мне, как ИП предложено в вашем банке подключить услугу к р\с -овердрафт. То, что лимит зависит от суммы ежемесячного оборота, понятно. Но у меня так получилось, что в ноябре прошли досрочные выплаты, планируемые в декабре.
И за декабрь оборот был снижен. И 9 января мне пришло письмо об отказе в кредите-овердрафта. Сумму кредита я своевременно закрыл, оборот января довел до необходимой суммы, для получения 210 000руб по овердрафта. Но на 11 февраля, лимит для овердрафта так и не получен. Менеджер банка Анна, где я оформлял счет и овердрафт, ответила -Что все нормально, овердрафт начнется, но сроки не известны. День, неделя или месяц, всё неизвестно. Честно удивлен, такой работой. И уже понимаю, что счет у вас надо закрывать, для открытия в другом банке.
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Виктор-Б (Самара) 12.02.2019 14:48
Вопрос:

Добрый день. Хотелось бы узнать измениться ли политика банка в отношении должников? Попал под кризис, появился долг, вынесено судебное решение. Сразу погасить всю задолженность нет возможности, готов выплачивать с процентами по реструктуризации. Отказ банка. В другом банке пошли на встречу, уже плачу пять месяцев без просрочке и восстанавливаю репутацию. Будут ли у Альфа-Банка изменения в этих вопросах? Спасибо.

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Дмитрий1971 (Ростова-на-Дону) 12.02.2019 12:22
Ответ:

Уважаемый Клиент, 

в случае если просроченная задолженность не превышает 120 календарных дней, Вы можете оформить заявление на рефинансирование Вашей задолженности. При наличии длительной просроченной задолженности сверх указанного срока, кредитное соглашение расторгается Банком в одностороннем порядке и условия погашения минимальными ежемесячными платежами более не действует, вся сумма задолженности подлежит срочной оплате. При этом отказ Банка в предоставлении рефинансирования не может являться основанием для неисполнения Вами своих обязательств перед Банком.

С уважением к Вам, 

Татьяна Трофимова
Вопрос:

Добрый день! 15.01.2019 задавал вопрос по проекту «Кредитная карта с беспроцентным периодом кредитования 100 дней» с 1-м бесплатным годом обслуживания, на который Вы ответили что он действовал с 10 сентября 2018 г. по 30 декабря 2018 г.

Как же получается, что сегодня 12.02.2019 он уже действует с 10 сентября 2018 г. по 30 декабря 2019 г. по утверждению сотрудников вашего Call-центра?

Как все-таки действует данный проект и почему, если он действительно действует с 10 сентября 2018 г. по 30 декабря 2019 г. мне было отказано в участии в нем 15.01.2019?

С уважением, Александр

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Александр-НСК (Новосибирск) 12.02.2019 05:35
Ответ:

Здравствуйте, 

акция была продлена по 28 февраля 2019 года.
Для оформления карты, после оформления заказа онлайн необходимо перейти по баннеру со страницы «спасибо» («thank you page») на страницу оформления карты. На данный момент предложение с бесплатным годом размещено в мобильном приложении компании Edadeal (Едадил).

С уважением к Вам, 

Татьяна Трофимова
Вопрос:

Здравствуйте, после внесения денег на счёт, пришли письма на электронную почту с информацией о зачислении средств. В месте с официальными письмами пришло письмо от мошенников якобы от Альфа банка что мы выиграли деньги, как личный данные попали к мошенникам? Совпадение? Не думаю! Для подтверждения пришлю скриншот, напишите куда.

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Pavelpolo (Воронеж) 11.02.2019 21:44
Ответ:

Здравствуйте,

обслуживание в Альфа-Банке осуществляется в соответствии с законодательством РФ, а именно статьей 857 ГК РФ (Банковская тайна). Персональные данные, хранящиеся в системе Банка, не могут быть переданы 3-им лицам. 

С уважением к Вам,

Татьяна Трофимова
Вопрос:

Доброго дня.
Хотел узнать, можно ли картой рассрочки «Вместо денег» оплатить кредит Альфа-Банка онлайн?

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farg (Краснодар) 11.02.2019 17:30
Ответ:

Уважаемый Клиент, 

карта рассрочки «#ВМЕСТОДЕНЕГ» предназначена для использования в качестве платежного средства для совершения покупок. По карте можно осуществлять только расходные операции по оплате товара / работ / услуг. Перевод денежных средств с карты не доступен. 

С уважением к Вам, 

Татьяна Трофимова
Вопрос:

Здравствуйте! После попытки перевода с карты на карту со своего кредитного счёта на дебетовый счёт — обе карты, альфа-мобайл, альфа-клик были заблокированы без объяснения причин. Обязательна явка в отделение для разблокировки. Я принял решение закрыть все счета, если ситуация не разрешится, тк и в будущем я буду совершать такие переводы. Вопрос: могу ли я переводить денежные средства между счетами посредством карт без блокировки?

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DM25783 (Санкт-Петербург) 11.02.2019 12:57
Ответ:

Уважаемый Клиент, 

комментарии на аналогичное обращение будут предоставлены Вам в разделе «Народный рейтинг».

С уважением к Вам, 

 

Татьяна Трофимова
Вопрос:

Сложилась интересная ситуация. Ни один банк через заявку он-лайн не дает кредит! Доход официальный около 65 тр (гос служба), 10 лет непрерывного стажа на одном месте!
Не понимаю почему, скоринг балл по эквифакс 989 (лучше наверно не куда)!
ОКБ 785 баллов (значение среднее)!
Брал ранее не мало кредитов, все погашал либо вовремя либо досрочно!
1 последний кредит Сбербанка была просрочка, хотя после вносил на счет деньги которые не списывались! в итоге суд, взыскание, погасил полностью задолженность!
Не то, чтобы нужны деньги, но мало ли что, обратился за ипотекой отказали, начал проверять вот такая ситуация!
Может кто-то может проконсультировать, как выйти из ситуации, возможно ли получение кредита? почему отказывают если скоринг бал в принципе не плохой!

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9788298648 (Москва) 11.02.2019 12:48
Ответ:

Здравствуйте,

при рассмотрении заявки Банк учитывает ряд факторов и на основе проведенного анализа выносит решение. Сожалеем, если ответ по заявке огорчил Вас. Банк оставляет за собой право не озвучивать причины отрицательного решения. 

С уважением к Вам, 

Татьяна Трофимова
Вопрос:

на сайте Банки Ру. предлагают Альфа-счёт 7% с первого месяца.
по факту такого нет

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aston4 (Тольятти) 10.02.2019 21:40
Ответ:

Здравствуйте, 

повышенные % ставки по счету «Альфа-Счет» в рублях за первые 2 месяца хранения средств, начисляются только по счетам, открытым до 31.01.2019. 

По адресу: https://www.banki.ru/products/deposits/deposit/18953/?rate_id=2640100&amount=0 под восклицательным знаком указана информация об актуальных процентных ставках для новых Клиентов. 

С уважением к Вам,

Татьяна Трофимова
Вопрос:

Я хотел провести платеж через Альфа-Клик по коммунальным услугам.
ввел ИНН получателя 7536066430 со второго раза определилось Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, а вот далее проблема: ввожу расчетный счет, а оно мне пишет Реквизиты с таким расчетным счетом не найдены. я их правильно скопировал с сайта предприятия: Расчетный счет: 40702810774000104195 В чем дело, что не так? Наведите порядок.

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stalkers23 (Чита) 10.02.2019 19:13
Ответ:

Уважаемый Клиент, 

Вами некорректно указан ИНН компании. Корректный ИНН 7534018889- ЖКУ Забайкальский край (ПАО ТГК-14). В Случае если Вам необходимо оплатить услуги АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ» (ИНН- 7536066430), то корректный номер счёта рекомендуем уточнить на сайте организации. 

С уважением к Вам, 

Татьяна Трофимова

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