На ваши вопросы отвечает эксперт Альфа-Банка

18.01 я позвонила в банк дабы узнать готова ли выписка по счету.оператор мне ответила «вашего договора в банке нет, вы не клиент банка, звоните по номеру, я позвонила по номеру и продиктовала свои персональные данные, мне ответили что данных моих в базе нет. Я еще раз позвонила этому же оператору и она уже хамским голосом сказала договор передан, я просила обьяснить где договор,сказала разговор циклический и положила трубку! Хочу отметить.На тот момент у меня долгов по платежам не было!Договор с банком я лично подписывала, мой продукт банка карта от 2013 года, тогда еще не было пунктов в договоре о передачи данных третим лицам! У меня есть сообщении, до звонка в банк о том что платеж плановый 23.01 2019 года сумма 1024 рубля! Я звонила 17.01.2019 года, я априоре не могла иметь долг! Жалоба была на сотрудника! Мне прямо сказали что договор передан и я не клиент банка!!! Звонки все сохранены!! На лицо незаконная передача персональных данных третим лицам и введение в заблуждение.Месяц банк рассматривал жалобу, месяц я не знала куда и кому мне платить! На каком основании передан договор мне так же не сообщили, прошу заметить что весь месяц о задолжности речи и не было, никто мне не звонил и не сообщали в смс. И сегодня я читаю решение, я должник банка.Как должник, ведь сотрудник сказала договора в банке нет! И я не клиент банка! А другая организация куда передан якобы договор вообще никак не обьвлялась в течении месяца! И теперь я должна якобы в банк и я снова клиент и заплатить надо штраф и неустойку и проценты.Кто без моего разрешения владеет моими персональными данными!! Я не давала разрешения на передачу данных третим лицам. Ваш оператор совершил мошеннические действия в отношении меня, теперь спустя месяц волокиты банк обвинил меня в долге. Это письмо я так же отправлю в пресс службу ФССП, Роспотребнадзор, а исковое заявление в отношении мошеннических действий сотрудника направлю в суд.Все операторы коллцентра безграмотные и косноязычные, грубые и недалекие!! Я четыре часа выясняла почему я не клиент банка, а решение банка что я должна банку! И это только толика всего кошмара который длиться с 2013 года взяв в банке карту с лимитом в 30000 тыс. рублей я до сих пор не могу ее закрыть! Уже порядком 230000 тыс я перевела за эти годы в банк. карту заблокировали приставы и банк пустил меня в овердрафт, это кредитную то карту. Платежи намеренно задерживают и не зачисляют на счет. Иск в суд подать нужны аргументы, а выписку только в отделении, а я территориально не могу добраться в банк, просто потому что по месту жительства в регионе нет отделения банка! Коллцентр это игра по кнопочкам, если прослушать разговор как я подавала жалобу на сотрудника — это просто вверх некомпетентности и грубости! Финал разговора со ст. специалистом я не забуду никогда, выслушав меня она произнесла дословно цитирую» сегодня выходной и вышестоящее руководство отдыхает, в понедельник я лично донесу вышестоящему руководству ваш разговор и уже тогда они решат принять жалобу или нет. И вам перезвонят в понедельник и скажут результат«ст. специалист и знать не знала как оформляется жалоба, она уверенно мне заявила что нет номеров регистрации, а она сама доносит вышестоящему руководству.И на этого специалиста я напала спустя часа четыре как, меня гоняли по кнопкам и соединяли раз за разом, я сто раз им обьсняла ситуацию,это не в нашей компетентности, сейчас соединим с тем кто поможет, и так бег по кругу. Теперь уже я готовлю иск на банк и в одностороннем порядке разорву договор, докажу факт наживы и применю ст 333 РФ