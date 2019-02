Справка Banki.ru

Финансовый институт был основан на базе отделения Промстройбанка СССР в г. Великие Луки Псковской области в декабре 1990 года и зарегистрирован как Великолукский паевой универсально-коммерческий банк «Вакобанк». В июне 1992 года был преобразован в акционерное общество открытого типа. В октябре 2004 года был включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В феврале 2014 года банк привлекался к административной ответственности за неисполнение требований части 1 статьи 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях, в результате чего был оштрафован. В феврале 2015 года организационно-правовая форма была приведена в соответствие с действующим законодательством и определена как публичное акционерное общество. В октябре 2018 года оргформа была изменена на АО.

В состав основных акционеров банка входили как небольшие организации, так и крупные местные предприятия, в числе которых АООТ «Великолукстрой», Великолукское районное нефтепроводное управление АООТ «Верхневолжские магистральные нефтепроводы», ОАО «Холдинговая компания ЭЛВО» (в числе акционеров — Фонд имущества Псковской области), ЗАО «Велмаш» (Великолукский машзавод), ОАО «Радиоприбор Плюс», ОАО «Электрофарфор», Завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» и др. Однако фактический контроль над банком осуществляется Борисом Каракаевым, который в 1990 году избирался депутатом Великолукского городского Совета народных депутатов, в различные годы возглавлял ряд крупных предприятий Псковской области (в том числе акционеров банка), в 2003 году учредил Псковский областной Союз промышленников и предпринимателей, избирался Депутатом Псковского областного Собрания третьего, четвертого и пятого созывов с 2002 по 2016 год. В настоящее время Борис Каракаев является директором Великолукского радиозавода и занимает ряд других общественных и политических должностей. Возглавляет совет директоров Вакобанка с 1996 года по настоящее время, за исключением второго полугодия 2017 года, когда пост занимал его сын Артем Каракаев.

Согласно схеме, раскрываемой банком на сайте ЦБ, на сегодняшний день Борису Каракаеву принадлежит 96,22% акций банка: 58,15% — напрямую, а остальная часть — через ЗАО «Опытный завод «Микрон». Также через «Микрон» 3,69% принадлежит Виктору Никитину. Еще 0,02% числится за миноритариями.

В городе Великие Луки расположены головной офис и одна операционная касса вне кассового узла. Фактическая численность сотрудников кредитной организации на 1 июля 2018 года составляла 51 человека. Собственная сеть банкоматов не развита.

Частным лицам банк предлагает вклады и кредитование, сдачу в аренду индивидуальных банковских сейфов, операции с ценными бумагами, денежные переводы (UNIStream, «Золотая Корона»).

Список услуг для корпоративных клиентов банка включает в себя расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, аренду индивидуальных банковских сейфов, операции с ценными бумагами, документарные операции, валютный контроль, дистанционное банковское обслуживание.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 7,7% (или 92,7 млн рублей), составив 1,3 млрд рублей на 01.07.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 30,4% до 26,8%, при этом их номинальный объем сократился на 19,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 21,5% до 27,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 95,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 434 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 5,9% (или 24 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 33,4% и 66,6% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 99,85% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 65,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 91,4% и 8,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 23,8% до 24,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 27,8 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 2,1% до 1,8%, при этом их номинальный объем сократился на 1,8 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 67,2% до 65,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 40 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 2,8% до 4,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 27,3 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 3,7% до 3,4%, при этом их номинальный объем сократился на 630 тыс. рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 314,7 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 27,8 млн рублей (или 9,7%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 84,9%. В отраслевой структуре ссудной задолженности юридических лиц на 1 июля 2018 года представлены следующие сферы: оптовая и розничная торговля — 35,05%, строительство — 26,47%, сельское хозяйство — 13,77%, операции с недвижимостью — 7,58%, транспорт и связь — 4,53%, обрабатывающие производства — 1,57%, прочие виды деятельности — 11,03%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 70,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 16,8% до 24,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 48,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 663,7 млн рублей (210,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 850 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 20,9 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 26,8 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 20,3 млн рублей.

Совет директоров: Борис Каракаев (председатель), Артем Каракаев Татьяна Шульц, Инга Клименко, Дмитрий Соколов, Инга Клименко.

Правление: Лариса Ревкова (и. о. председателя), Татьяна Байкова, Елена Давыдова, Ольга Федюкова (главный бухгалтер).

