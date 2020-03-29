• Тема коронавируса остается центральной в новостной повестке. На этой неделе президент Владимир Путин в обращении к россиянам рассказал о мерах в связи с распространением COVID-19. В частности, глава государства пообещал дополнительные выплаты на детей до трех лет, увеличение пособия по безработице до уровня МРОТ, налоговые каникулы для МСБ. Президент также предложил изменить порядок расчета выплат на больничном и объявил о переносе голосования по поправкам к Конституции. В пятницу Банк России сообщил, что принял решение в дополнение к ранее принятым мерам и в соответствии с поручениями президента реализовать комплекс новых мер, направленных на поддержку граждан, экономики и финансового сектора.

• Пожалуй, самая обсуждаемая из озвученных президентом инициатив — введение налога на проценты по вкладам. Путин предложил «для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%». Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что налог начнет удерживаться с 2022 года с доходов, полученных в 2021-м. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что это не временная мера и что «речь идет об одном конкретно взятом счете, ни о какой совокупности счетов речи не идет». Впрочем, глава Сбербанка Герман Греф в письме к клиентам банка отметил, что «подлежит налогообложению процентный доход с суммарной величины (вкладов. — Прим. Банки.ру) человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 млн рублей, и в части, превышающей 1 млн рублей». Неудивительно, что на фоне таких противоречивых комментариев россияне начали забирать деньги с вкладов. Привлекательность депозитов снижалась и до этого из-за низких ставок — средняя максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам во второй декаде марта оставалась на минимуме в истории наблюдений. Впрочем, на уходящей неделе ряд банков, в том числе Тинькофф Банк и Совкомбанк, Росбанк, Московский Кредитный Банк, ставки по вкладам повышали.

• С гораздо большим оптимизмом, чем информацию о введении еще одного налога, россияне восприняли новость о том, что президент объявил следующую неделю нерабочей. Минтруд разъяснил, что наличие нерабочих дней не служит основанием для снижения зарплат. Эксперты признают, что нерабочая неделя грозит бизнесу расходами. При этом в ЦБ пояснили, что платежи по кредитам, приходящиеся на нерабочую неделю, должны быть совершены в первый последующий рабочий день. Регулятор также рекомендовал кредитным организациям в этот период осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе в новогодние праздничные дни. За несколько дней до обращения президента стало известно, что в Москве, где зафиксировано больше всего случаев заболевания, гражданам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят 4 тыс. рублей для компенсации допрасходов при самоизоляции. Ну а многие россияне продолжают работать дистанционно. В Минтруде подчеркивают, что зарплата не должна быть уменьшена в связи с переходом на удаленную работу при сохранении полного объема обязанностей. Однако почти каждая третья компания (29%) уже оптимизировала фонд оплаты труда: перевела сотрудников на удаленку с меньшей зарплатой, сократила штат и зарплаты, перевела часть работников на контракты.

• Еще одно предложение президента — ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%. ЦБ же на этой неделе рекомендовал финансовым организациям предоставлять ипотечные каникулы заемщикам, у которых подтвердился диагноз коронавируса, даже если они до этого уже воспользовались своим правом на приостановку платежей. Некоторые банки еще до этого объявили о готовности поддержать заемщиков, которые не смогут выполнить обязательства из-за пандемии. По оценке Moody's, российские банки в результате предоставления кредитных каникул пострадавшим от коронавируса россиянам и малому и среднему бизнесу могут потерять более 150 млрд рублей процентных доходов.

• Громким событием недели для российского банковского сектора стала новость о том, что мобильный банковский сервис «Рокетбанк» сворачивает деятельность. Такое решение принял совет директоров материнской компании QIWI. Также на этой неделе стало известно, что в феврале чистая прибыль банковского сектора составила 140 млрд рублей, а нормативы Банка России нарушали десять банков из раскрывающих свою отчетность. Fitch ухудшило прогноз для банковского сектора РФ из-за вируса и падения нефтяных цен, изменив его на «негативный». Аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» полагают, что при повторении пикового стресса 2008—2009 годов российская банковская система покажет убыток в размере порядка 800—900 млрд рублей, однако сохранит устойчивость.

• Банк России рекомендовал кредитным организациям соблюдать профилактические меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов, а также по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Эта информация была воспринята многими как ограничение на выдачу наличных в банкоматах, поэтому регулятору пришлось разъяснять свои рекомендации. Рекомендовано отключить лишь режим рециркуляции, уточнили в ЦБ: традиционных банкоматов, работающих только на выдачу или только на прием наличных, этот пункт рекомендаций вообще не касается. Понять тревогу россиян можно. Небольшие магазины уже начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за пандемии. Да и звук банкомата, отсчитывающего купюры, наши граждане так любят, что, по данным «Яндекс.Музыки», слушают для поднятия настроения во время работы на удаленке.