Кредитные карты без справок в ВТБ

Банк: ВТБ


1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
Mastercard World
 от 16% до 1 000 000 до 101 0 - 2 998 до 10%
4 527 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Собираетесь получить кредитную карту в ВТБ без справок? На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru вы найдете информацию, которая вам пригодится. Сайт доступен круглосуточно, а все сведения, размещенные на нем, регулярно проверяются и при необходимости обновляются.

Преимущества пластиковых носителей

Пластик существенно удобнее и безопаснее наличных денег. Эту его особенность по достоинству оценили многие пользователи. Небольшая карточка легко помещается в кармане или бумажнике, ее можно постоянно носить с собой, брать в дальние поездки, в том числе за границу. Большинство операций с ее помощью выполняются в несколько движений, к тому же вам не придется ждать, пока продавец отсчитает сдачу.

Банковский продукт, о котором идет речь на этой странице сайта, дает возможность не только оплачивать товары и услуги, снимать наличные в банкоматах и совершать денежные переводы. Основное его предназначение заключается в том, чтобы держатель могу в любой момент воспользоваться заемными средствами. Проценты на них начисляются лишь в том случае, если он не успеет погасить задолженность в течение льготного периода.

Минимум документов

Возможность получить пластик без справок, подтверждающих платежеспособность — хорошее решение для тех, кто ценит свое время. Достаточно отправить заявку, указав паспортные данные — это можно сделать через интернет, в том числе с нашего сайта — и вскоре в вашем распоряжении будет простое в использовании и надежное платежное средство.

Информация, которая поможет сделать выбор

Банк предлагает несколько программ, и у каждой — свои условия. Как выбрать вариант, который оптимально соответствует вашим предпочтениям?

Важно внимательно рассмотреть характеристики каждой программы. Основные параметры — это:

  • процентная ставка;
  • лимит заемных средств;
  • длительность льготного периода;
  • стоимость годового обслуживания;
  • степень популярности.

    • Пользователю особенно выгодны решения с низким процентом и долгим льготным периодом. Функция быстро поиска по основным критериям поможет вам с минимальными тратами времени найти наиболее интересные предложения.

    Ценным источником информации являются отзывы, размещенные на этой странице сайта. В них клиенты банка делятся своими мыслями по поводу сотрудников, особенностей оформления документов и использования различных банковских продуктов. Вы также можете оставить отзыв, отметить, что вам понравилось, а что стоило бы улучшить.

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