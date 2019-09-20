Собираетесь получить кредитную карту в ВТБ без справок? На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru вы найдете информацию, которая вам пригодится. Сайт доступен круглосуточно, а все сведения, размещенные на нем, регулярно проверяются и при необходимости обновляются.

Преимущества пластиковых носителей

Пластик существенно удобнее и безопаснее наличных денег. Эту его особенность по достоинству оценили многие пользователи. Небольшая карточка легко помещается в кармане или бумажнике, ее можно постоянно носить с собой, брать в дальние поездки, в том числе за границу. Большинство операций с ее помощью выполняются в несколько движений, к тому же вам не придется ждать, пока продавец отсчитает сдачу.

Банковский продукт, о котором идет речь на этой странице сайта, дает возможность не только оплачивать товары и услуги, снимать наличные в банкоматах и совершать денежные переводы. Основное его предназначение заключается в том, чтобы держатель могу в любой момент воспользоваться заемными средствами. Проценты на них начисляются лишь в том случае, если он не успеет погасить задолженность в течение льготного периода.

Минимум документов

Возможность получить пластик без справок, подтверждающих платежеспособность — хорошее решение для тех, кто ценит свое время. Достаточно отправить заявку, указав паспортные данные — это можно сделать через интернет, в том числе с нашего сайта — и вскоре в вашем распоряжении будет простое в использовании и надежное платежное средство.

Информация, которая поможет сделать выбор

Банк предлагает несколько программ, и у каждой — свои условия. Как выбрать вариант, который оптимально соответствует вашим предпочтениям?

Важно внимательно рассмотреть характеристики каждой программы. Основные параметры — это:

процентная ставка;

лимит заемных средств;

длительность льготного периода;

стоимость годового обслуживания;

степень популярности.

Пользователю особенно выгодны решения с низким процентом и долгим льготным периодом. Функция быстро поиска по основным критериям поможет вам с минимальными тратами времени найти наиболее интересные предложения.

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