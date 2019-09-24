Кредитные карты без справок в Сбербанке России

Банк: Сбербанк России


4 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 21,9% до 3 000 000 до 50 2 450 нет
от 23,9% до 600 000 до 50 0 нет
от 23,9% до 600 000 до 50 0 нет
от 23,9% до 600 000 до 50 900 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

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Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Кредитные карты без справок в Сбербанке России в городах:

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Бывает так, что вам срочно требуются деньги. В этой ситуации можно действовать различными способами: искать помощи у родственников или друзей, обращаться в банк либо микрофинансовую организацию. Многие предпочитают брать потребительский заем, но есть альтернативный вариант — кредитная карта. Ее держателю доступна определенная сумма в пределах установленного лимита, которой можно воспользоваться, когда это нужно. В отличие от потребительского займа, взять ссуду можно неограниченное число раз, главное — своевременно гасить задолженность. По истечении срока действия пластика можно возобновить договор, если его условия вас устраивают.

Простое и быстрое оформление

Популярный банковский продукт — пластик, который можно получить без справок. Вам нужно лишь предъявить паспорт гражданина РФ, не подтверждая платежеспособность справкой о доходе, свидетельством о регистрации автомобиля, загранпаспортом и какими-либо другими документами. Такое решение выгодно и потому, что нередко право пользования пластиком оформляется в день обращения. С другой стороны, банк страхует свои риски более высокой процентной ставкой.

Информация, которая вам пригодится

Онлайн-сервис Banki.ru предлагает познакомиться с программами — надежной финансовой организации, предоставляющей возможность получить пластик без справок. На сайте размещаются актуальные и достоверные сведения, которые регулярно проверяются в автоматическом режиме и при необходимости оперативно корректируются или полностью обновляются.

Прежде чем выбрать одно из предложений, внимательно изучите их условия:

  • процентные ставки;
  • лимит заемных средств;
  • длительность льготного периода;
  • стоимость годового обслуживания;
  • уровень популярности

    • Функция сортировки по любому из перечисленных выше критериев упростит поиск и поможет вам сэкономить время

    Еще один источник важной информации — отзывы. Их авторы — реальные клиенты банка, рассказывающие немало интересного об общении с сотрудниками, особенностях оформления документов и использования банковских продуктов.

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