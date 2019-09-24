Кредитные карты без справок в банке «ФК Открытие»

Банк: Банк «ФК Открытие»


1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 19,9% до 500 000 до 55 0 есть
433 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

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Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Многие сталкивались в своей жизни с тем, что им срочно требовались деньги, чтобы необходимость оплатить дорогостоящее лечение или ремонт автомобиля после неожиданно аварии, приобрести бытовую технику, появившуюся в магазине со скидкой, и т. д. Решать эти финансовые задачи можно разными способами: искать поддержки у родственников или знакомых, обращаться в банки и микрофинансовые организации.

Наиболее распространенный вариант — потребительский заем. Однако последнее время все больше людей пользуются кредитными картами. С их помощью можно получать заемные средства в удобное владельцу время — не только днем, но и ночью, по выходным и праздникам.

На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлена информация, которая пригодится всем, кто планирует получить пластик в банке «ФК Открытие». Все сведения регулярно проверяются в автоматическом режиме и своевременно обновляются, что гарантирует их актуальность и достоверность. Сайт доступен круглосуточно, и вы можете выбирать наиболее привлекательные предложения в удобное вам время.

Оформление по паспорту

Мы собрали программы, в рамках которых можно стать держателем интересующего вас банковского продукта без справок. Не нужно предъявлять бумаги о доходах, свидетельство о наличии автомобиля или недвижимости, загранпаспорт с отметками о пересечении границы. Достаточно предъявить паспорт гражданина РФ. Так вы сэкономите немало времени.

Ответы на интересующие вас вопросы

Чтобы выбрать подходящее предложение, необходимо внимательно изучить условия всех программ. Основные характеристики, которые следует учесть — это:

  • процентная ставка;
  • максимальный размер возможной ссуды;
  • длительность льготного периода;
  • стоимость годового обслуживания;
  • степень популярности.

    • Для большего удобства предусмотрена функция поиска по перечисленным выше критериям. Благодаря ей вы найдете вариант, оптимально соответствующий вашим предпочтениям, с минимальными затратами времени.

    Ответы на многие вопросы, которые вас интересуют, можно найти в отзывах, размещенных на этой странице. Они оставлены реальными клиентами банка, решившими рассказать, что им понравилось при обращении в финансовую организацию, а что следовало бы исправить.

    Как обратиться в банк?

    Определились с выбором и готовы подать заявку? Для этого не нужно выходить из дома, достаточно нажать соответствующую кнопку, и откроется страница с размещенной на ней формой заявления. Заполните ее, отошлите готовый документ на рассмотрение и дождитесь решения — о нем вас оповестят по телефону либо письмом на электронную почту.

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