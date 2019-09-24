Многие сталкивались в своей жизни с тем, что им срочно требовались деньги, чтобы необходимость оплатить дорогостоящее лечение или ремонт автомобиля после неожиданно аварии, приобрести бытовую технику, появившуюся в магазине со скидкой, и т. д. Решать эти финансовые задачи можно разными способами: искать поддержки у родственников или знакомых, обращаться в банки и микрофинансовые организации.

Наиболее распространенный вариант — потребительский заем. Однако последнее время все больше людей пользуются кредитными картами. С их помощью можно получать заемные средства в удобное владельцу время — не только днем, но и ночью, по выходным и праздникам.

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Оформление по паспорту

Мы собрали программы, в рамках которых можно стать держателем интересующего вас банковского продукта без справок. Не нужно предъявлять бумаги о доходах, свидетельство о наличии автомобиля или недвижимости, загранпаспорт с отметками о пересечении границы. Достаточно предъявить паспорт гражданина РФ. Так вы сэкономите немало времени.

Ответы на интересующие вас вопросы

Чтобы выбрать подходящее предложение, необходимо внимательно изучить условия всех программ. Основные характеристики, которые следует учесть — это:

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Как обратиться в банк?

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