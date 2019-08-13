Многие граждане России пользуются кредитными картами. Это интересная альтернатива традиционному потребительскому займу. Владелец пластика может не обращаться в банк каждый раз, когда ему потребуются деньги, достаточно лишь взять необходимую сумму в пределах установленного договором лимита, а затем своевременно вернуть ее на счет. Как и в случае с обычной ссудой, гасить задолженность можно удобным способом: полностью либо и по частям.

Оформление по паспорту

Финансовая организация предпочитает иметь дело с клиентами, способными подтвердить наличие постоянного дохода. Чаще всего займы выдаются тем, кто предоставляет справку о заработной плате либо документы, косвенно показывающие платежеспособность: паспорт транспортного средства, загранпаспорт с отметками о пересечении границы и т. д.

Но есть и другой вариант — оформление без справок. В этом случае достаточно предоставить паспорт гражданина РФ, а при подаче онлайн-заявки — указать паспортные данные. Только стоит быть готовым к тому, что процентная ставка будет выше, чем обычно.

Как выбрать подходящий вариант

На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru собраны предложения от — надежной финансовой организации, которой доверяет множество клиентов. Как выбрать программу, оптимально соответствующую вашим запросам? Нужно внимательно изучить условия и сравнить их между собой.

Наиболее важные параметры — это:

процентная ставка;

лимит заемных средств;

длительность льготного периода;

стоимость годового обслуживания;

степень популярности.

Для вашего удобства на сайте предусмотрена функция сортировки, которая поможет сэкономить время. Одним нажатием кнопки вы можете ранжировать предложения по тому, насколько они соответствуют важному для вас критерию.

Некоторые программы предусматривают бонусы и дополнительные опции, например, CashBack — возможность вернуть на счет часть израсходованных средств. Информацию об их наличии вы также найдете на сайте.

И обязательно ознакомьтесь с отзывами. Они написаны реальными клиентами банка, которые делятся своим опытом получения пластика.

Как обратиться в банк?

Определились с выбором? Теперь:

нажмите кнопку «Онлайн-заявка» рядом с заинтересовавшим вас предложением;

откроется новая страница — заполните размещенную на ней форму;

проверьте правильность указанных сведений и отправьте готовый документ на рассмотрение.

О принятом решении вам сообщат по телефону или письмом по электронной почте.