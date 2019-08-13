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Процентная
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Кредитный
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Многие граждане России пользуются кредитными картами. Это интересная альтернатива традиционному потребительскому займу. Владелец пластика может не обращаться в банк каждый раз, когда ему потребуются деньги, достаточно лишь взять необходимую сумму в пределах установленного договором лимита, а затем своевременно вернуть ее на счет. Как и в случае с обычной ссудой, гасить задолженность можно удобным способом: полностью либо и по частям.
Оформление по паспорту
Финансовая организация предпочитает иметь дело с клиентами, способными подтвердить наличие постоянного дохода. Чаще всего займы выдаются тем, кто предоставляет справку о заработной плате либо документы, косвенно показывающие платежеспособность: паспорт транспортного средства, загранпаспорт с отметками о пересечении границы и т. д.
Но есть и другой вариант — оформление без справок. В этом случае достаточно предоставить паспорт гражданина РФ, а при подаче онлайн-заявки — указать паспортные данные. Только стоит быть готовым к тому, что процентная ставка будет выше, чем обычно.
Как выбрать подходящий вариант
На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru собраны предложения от — надежной финансовой организации, которой доверяет множество клиентов. Как выбрать программу, оптимально соответствующую вашим запросам? Нужно внимательно изучить условия и сравнить их между собой.
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