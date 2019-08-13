Banki.ru — онлайн-сервис, на котором представлена информация о получении кредитных карт в Совкомбанке без справок. Актуальность и достоверность размещенных на сайте сведений обеспечивается регулярными проверками в автоматическом режиме и оперативными обновлениями.

Пластиковый носитель постепенно вытесняет из обихода наличные. Он не занимает много места, пользоваться им чрезвычайно удобно — для оплаты по безналичному расчету обычно достаточно нескольких движений, и не нужно ждать, пока продавец отсчитает сдачу. Если же вам потребовались купюры, их можно снять в банкомате.

Важное отличие пластика, о котором идет речь, от дебетового продукта — возможность пользоваться средствами, взятыми взаймы у банка. При этом не нужно обращаться в отделение, подавать заявку, оформлять документы. Достаточно один раз подписать договор, после чего вы можете снимать деньги в пределах установленного лимита.

Справки не нужны

На этой странице сайта представлены программы, в рамках которых можно стать держателем пластика, предъявив только паспорт. Это чрезвычайно удобно, ведь вам не нужно задумываться о других документах. Однако следует иметь в виду, что в качестве страховки банк использует более высокую процентную ставку.

Информация, которая поможет сделать выбор

На сайте вы найдете описание всех банковских предложений, действительных на сегодняшний день. Чтобы выбрать вариант, оптимально соответствующий вашим запросам, внимательно ознакомьтесь с ними. Основные характеристики, которые следует принять в расчет — это:

процентная ставка;

лимит заемных средств;

стоимость годового обслуживания;

длительность льготного периода;

уровень популярности.

В ряде случаев предлагаются бонусы, которые будут выгодны тем, кто совершает множество покупок в супермаркете, часто бронирует авиабилеты или заправляет автомобиль на АЗС.

Для быстрого поиска по основным критериям предусмотрена функция сортировки. С ее помощью можно ранжировать программы, поднимая в верхнюю часть списка предложения, максимально соответствующие вашим предпочтениям.

Станьте клиентом банка

1. Примите окончательное решение и нажмите кнопку «Онлайн-заявка» рядом с выбранным предложением.

2. На открывшейся странице заполните форму заявления.

3. Проверьте, точно ли вы указали все сведения, и отправьте заявку.

Специалисты оперативно рассмотрят ваше обращение и уведомят о принятом решении по телефону либо письмом на электронную почту.