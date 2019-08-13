Рассчитываете получить кредитную карту в Райффайзенбанке без справок? На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлена информация, которая вам пригодится. Сайт:

доступен круглосуточно;

размещает только проверенные сведения.

Минимум документов

Чтобы стать клиентом банка, в большинстве случаев нужно предоставить подтверждение платежеспособности. Оно может быть:

прямым — справка о доходе;

косвенным — документы на владение недвижимостью или и, загранпаспорт с отметками о выезде за рубеж.

Но это не всегда удобно для того, кто планирует стать держателем пластика. Поэтому финансовая организация предлагает другое решение — оформление без справок. Обычно в этом случае процентная ставка повышается, но если вы успеете погасить задолженность в течение льготного периода, то это не повлияет на расходы.

Важная информация на Banki.ru

Наш онлайн-сервис — простой в использовании и информативный ресурс. Мы собрали множество программ с выгодными условиями и выделили ключевую информацию. Вам нужно лишь сравнить предложения банка между собой и выбрать вариант, оптимально соответствующий вашим предпочтениям.

Основные характеристики, которые заслуживают внимания — это:

процентная ставка — чем ниже, тем лучше;

максимальный размер возможной ссуды;

длительность льготного периода — чем больше, тем выгоднее;

стоимость годового обслуживания — обычно выпуск пластика и первые двенадцать месяцев оплачивать не нужно, а комиссия берется за второй и последующие годы;

уровень популярности — количество заявок, поданных за последние 30 дней.

Функция сортировки по вышеперечисленным критериям упростит поиск и сэкономит ваше время. С ее помощью вы можете поднять в верхнюю часть списка предложения, максимально соответствующие запросу. Там вы их гарантированно не пропустите.

Подать заявку можно непосредственно с сайта Banki.ru. Для этого рядом с каждой программой есть кнопка «Онлайн-заявка».

Ознакомьтесь с отзывами

Рассказы клиентов об их опыте общения с банком, взаимодействия с его сотрудниками, использования его продуктов — ценный источник информации. В них можно обнаружить интересные детали, которые не всегда бросаются в глаза при чтении документов. Мы рекомендуем внимательно прочесть отзывы и, если возникнет необходимость, задать вопросы их авторам. Вы тоже можете поделиться мнением на этой странице сайта и дать содержательные советы пользователям онлайн-сервиса.