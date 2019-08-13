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Кредитные карты без справок в Райффайзенбанке

Банк: Райффайзенбанк


2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
 от 29% до 600 000 до 52 1 490 есть
758 заявок
Mastercard Gold
 от 29% до 600 000 до 110 0 - 1 800 нет
5 846 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты без справок в Райффайзенбанке в городах:

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Рассчитываете получить кредитную карту в Райффайзенбанке без справок? На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлена информация, которая вам пригодится. Сайт:

  • доступен круглосуточно;
  • размещает только проверенные сведения.

    • Минимум документов

    Чтобы стать клиентом банка, в большинстве случаев нужно предоставить подтверждение платежеспособности. Оно может быть:

  • прямым — справка о доходе;
  • косвенным — документы на владение недвижимостью или и, загранпаспорт с отметками о выезде за рубеж.

    • Но это не всегда удобно для того, кто планирует стать держателем пластика. Поэтому финансовая организация предлагает другое решение — оформление без справок. Обычно в этом случае процентная ставка повышается, но если вы успеете погасить задолженность в течение льготного периода, то это не повлияет на расходы.

    Важная информация на Banki.ru

    Наш онлайн-сервис — простой в использовании и информативный ресурс. Мы собрали множество программ с выгодными условиями и выделили ключевую информацию. Вам нужно лишь сравнить предложения банка между собой и выбрать вариант, оптимально соответствующий вашим предпочтениям.

    Основные характеристики, которые заслуживают внимания — это:

  • процентная ставка — чем ниже, тем лучше;
  • максимальный размер возможной ссуды;
  • длительность льготного периода — чем больше, тем выгоднее;
  • стоимость годового обслуживания — обычно выпуск пластика и первые двенадцать месяцев оплачивать не нужно, а комиссия берется за второй и последующие годы;
  • уровень популярности — количество заявок, поданных за последние 30 дней.

    • Функция сортировки по вышеперечисленным критериям упростит поиск и сэкономит ваше время. С ее помощью вы можете поднять в верхнюю часть списка предложения, максимально соответствующие запросу. Там вы их гарантированно не пропустите.

    Подать заявку можно непосредственно с сайта Banki.ru. Для этого рядом с каждой программой есть кнопка «Онлайн-заявка».

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