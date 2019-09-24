Кредитная карта — электронное платежное средство, которым пользуются многие граждане России. Это востребованный банковский продукт, ведь с его помощью можно не только оплачивать товары и услуги, снимать наличные в банкоматах и выполнять денежные переводы, но и брать заемные средства на любые цели. Вам нужно срочно погасить задолженность по ипотеке, оплатить ремонт автомобиля, попавшего в аварию, или приобрести необходимую бытовую технику, появившуюся в магазине со скидкой? Не надо каждый раз обращаться в банк за потребительским займом, достаточно один раз подписать договор и получить в свое распоряжение простой в использовании и надежный пластик.

Оформление по паспорту

На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлены привлекательные предложения . Их важная особенность — возможность оформления без справок, подтверждающих платежеспособность. Единственный документ, который надо предъявить — паспорт гражданина РФ. Такой вариант особенно удобен для тех, кто ценит свое время.

При этом следует иметь в виду, что банк в качестве страховки от рисков использует сравнительно высокую процентную ставку. Но это не проблема для людей, контролирующих свои расходы. Если гасить задолженность в течение льготного периода, то переплаты не возникнет.

Как выбрать подходящую программу?

У каждого предложения — свои особенности, и разобраться в них непросто. Помимо базовых характеристик — процентной ставки, лимита заемных средств, степени популярности и т. д. — есть и другие параметры, оказывающие влияние на выбор. Например, некоторые программы предполагают возможность пользоваться бонусами и опцией CashBack, позволяющей вернуть на счет часть израсходованных средств. Поэтому, чтобы сделать разумный выбор, нужно внимательно изучить условия.

Для работы с основными характеристиками мы предусмотрели удобную и простую функцию сортировки. Одним нажатием кнопки вы можете перестроить список: варианты, соответствующие вашему запросу, поднимутся в верхнюю часть таблицы, где вы их точно не пропустите.

Три шага для получения карточки

1. Нажмите кнопку «Онлайн-заявка» рядом с выбранной программой.

2. Система перенаправит вас на страницу, на которой размещена форма заявления. Заполните ее.

3. Проверьте, правильно ли вы указали сведения, и отправьте документ на рассмотрение.

Специалисты банка оперативно обрабатывают клиентские обращения. Они примут решение и уведомят вас о нем по телефону либо письмом на электронную почту.