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Кредитные карты без справок в Русском Стандарте

Банк: Русский Стандарт


1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
2 892 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты без справок в Русском Стандарте в городах:

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Популярность кредитных карт стабильно растет. Это объясняется удобством их использования, надежностью и безопасностью. Как и обычный дебетовый продукт, такой пластик годится, чтобы с его помощью оплачивать товары и услуги по безналичному расчету, снимать наличные в банкоматах, отправлять и принимать денежные переводы. При этом сумма, лежащая на счету, и все транзакции защищены с помощью эффективных современных решений. Но основное преимущество этого платежного инструмента — возможность брать ссуду в банке, не заходя в отделение и не подавая заявление. Для пластика установлен определенный лимит заемных средств, и вы можете взять столько денег, сколько вам нужно — в этих пределах. Если погасить задолженность в течение льготного периода, то можно избежать начисления процентов.

Минимум документов

На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлены выгодные предложения от . Они заинтересуют тех, кто рассчитывает получить необходимый пластик без справок. Единственный документ, который нужно предъявить — паспорт гражданина РФ.

Это чрезвычайно удобно, так как позволяет сэкономить время. Вам не нужно собирать различные бумаги, а стать держателем платежного инструмента зачастую можно в день обращения. Но стоит иметь в виду, что банк страхует свои риски, поднимая процентную ставку.

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На сайте представлены сведения обо всех банковских программах, доступных на сегодняшний день. Мы собрали основную информацию, которая поможет вам сделать выбор: процентные ставки, длительность льготного периода и многое другое. Рекомендуем обратить внимание на то, что многие предложения подразумевают выгодные бонусы и дополнительные опции.

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