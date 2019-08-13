|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Unembossed
|от 30,5%
|до 299 999
|до 120
|0 - 2 388
|до 10%
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909 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Популярность кредитных карт стабильно растет. Это объясняется удобством их использования, надежностью и безопасностью. Как и обычный дебетовый продукт, такой пластик годится, чтобы с его помощью оплачивать товары и услуги по безналичному расчету, снимать наличные в банкоматах, отправлять и принимать денежные переводы. При этом сумма, лежащая на счету, и все транзакции защищены с помощью эффективных современных решений. Но основное преимущество этого платежного инструмента — возможность брать ссуду в банке, не заходя в отделение и не подавая заявление. Для пластика установлен определенный лимит заемных средств, и вы можете взять столько денег, сколько вам нужно — в этих пределах. Если погасить задолженность в течение льготного периода, то можно избежать начисления процентов.
Минимум документов
На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлены выгодные предложения от . Они заинтересуют тех, кто рассчитывает получить необходимый пластик без справок. Единственный документ, который нужно предъявить — паспорт гражданина РФ.
Это чрезвычайно удобно, так как позволяет сэкономить время. Вам не нужно собирать различные бумаги, а стать держателем платежного инструмента зачастую можно в день обращения. Но стоит иметь в виду, что банк страхует свои риски, поднимая процентную ставку.
Banki.ru — информативный онлайн-сервис
На сайте представлены сведения обо всех банковских программах, доступных на сегодняшний день. Мы собрали основную информацию, которая поможет вам сделать выбор: процентные ставки, длительность льготного периода и многое другое. Рекомендуем обратить внимание на то, что многие предложения подразумевают выгодные бонусы и дополнительные опции.
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Быстро и удобное оформление заявки
Чтобы сэкономить время, отправьте заявление на получение пластика непосредственно с этой страницы нашего онлайн-сервиса. Рядом с каждым пунктом в списке программ есть кнопка «Онлайн-заявка». Нажмите на нее и заполните форму на открывшейся странице, а затем отправьте готовый документ на рассмотрение. Специалисты банка оперативно рассмотрят ваше обращение и примут решение, а об отклонении или одобрении заявки вы узнаете благодаря телефонному звонку, СМС либо письму на электронную почту.