Популярность кредитных карт стабильно растет. Это объясняется удобством их использования, надежностью и безопасностью. Как и обычный дебетовый продукт, такой пластик годится, чтобы с его помощью оплачивать товары и услуги по безналичному расчету, снимать наличные в банкоматах, отправлять и принимать денежные переводы. При этом сумма, лежащая на счету, и все транзакции защищены с помощью эффективных современных решений. Но основное преимущество этого платежного инструмента — возможность брать ссуду в банке, не заходя в отделение и не подавая заявление. Для пластика установлен определенный лимит заемных средств, и вы можете взять столько денег, сколько вам нужно — в этих пределах. Если погасить задолженность в течение льготного периода, то можно избежать начисления процентов.

Минимум документов

На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлены выгодные предложения от . Они заинтересуют тех, кто рассчитывает получить необходимый пластик без справок. Единственный документ, который нужно предъявить — паспорт гражданина РФ.

Это чрезвычайно удобно, так как позволяет сэкономить время. Вам не нужно собирать различные бумаги, а стать держателем платежного инструмента зачастую можно в день обращения. Но стоит иметь в виду, что банк страхует свои риски, поднимая процентную ставку.

Banki.ru — информативный онлайн-сервис

На сайте представлены сведения обо всех банковских программах, доступных на сегодняшний день. Мы собрали основную информацию, которая поможет вам сделать выбор: процентные ставки, длительность льготного периода и многое другое. Рекомендуем обратить внимание на то, что многие предложения подразумевают выгодные бонусы и дополнительные опции.

Здесь вы можете:

использовать функцию быстрого поиска, чтобы сортировать программы по важным для вас критериям;

знакомиться с рассказами клиентов банка и оставлять собственные отзывы.

Быстро и удобное оформление заявки

Чтобы сэкономить время, отправьте заявление на получение пластика непосредственно с этой страницы нашего онлайн-сервиса. Рядом с каждым пунктом в списке программ есть кнопка «Онлайн-заявка». Нажмите на нее и заполните форму на открывшейся странице, а затем отправьте готовый документ на рассмотрение. Специалисты банка оперативно рассмотрят ваше обращение и примут решение, а об отклонении или одобрении заявки вы узнаете благодаря телефонному звонку, СМС либо письму на электронную почту.