Кредитные карты без справок в банке «Ак Барс»

Банк: Ак Барс


1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Platinum
Mastercard World
 от 17,9% до 500 000 до 55 0 - 2 388 до 1,25%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

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Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Кредитная карта — универсальный платежный инструмент, с помощью которой можно решать различные финансовые задачи. Во-первых, ее владелец может оплачивать товары и услуги, используя безналичный расчет, снимать наличные в банкоматах, переводить деньги между счетами. Во-вторых — и это особенно важно — у него есть возможность в любой момент брать ссуду, не обращаясь в отделение банка и не оформляя документы с нуля. Использовать заемные средства можно в любых целях, а если погасить задолженность в течение льготного периода, то можно избежать начисления процентов.

Не стоит забывать и о том, что пластик значительно удобнее наличных денег. Он легко помещается в кармане, бумажнике либо сумке. Им можно пользоваться на территории РФ и в других странах. При пересечении границы вам не придется отчитываться о количестве валюты, которую вы везете с собой. И это лишь часть преимуществ.

Оформление без справок

Онлайн-сервис Banki.ru собрал на этой странице выгодные предложения . Они дают возможность получить пластик, который вам нужен, только по паспорту гражданина РФ. Вам не нужно подтверждать платежеспособность справкой о доходах, загранпаспортом с отметками о пересечении границы и какими-либо другими документами. Благодаря этому вы сэкономите немало времени.

Важная информация на Banki.ru

Сведения, которые представлены на этой странице, помогут вам выбрать наиболее выгодную программу. Актуальность и достоверность информации обеспечивается регулярными проверками, проводящимися в автоматическом режиме, и своевременными обновлениями.

Основные характеристики, которые нужно учесть — это:

  • процентная ставка — она может быть сравнительно высокой;
  • максимальный размер возможной ссуды;
  • длительность льготного периода;
  • стоимость годового обслуживания;
  • уровень популярности.

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    Оперативная связь с банком

    Обратиться в финансовую организацию можно непосредственно с этой страницы сайта. Алгоритм действий прост:

    1. Нажмите кнопку «Онлайн-заявка» рядом с выбранной программой;

    2. На открывшейся странице заполните форму заявления;

    3. Проверьте, точно ли вы указали запрошенные сведения, и отправьте готовый документ на рассмотрение.

    Специалисты банка вскоре свяжутся с вами, чтобы сообщить о принятом решении.

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