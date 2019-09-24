Кредитные карты без справок в банке «Ренессанс Кредит»

Банк: Ренессанс Кредит


1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 19,9% до 300 000 до 55 0 - 1 188 нет
7 036 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

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Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Кредитные карты без справок в банке «Ренессанс Кредит» в городах:

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Если вы столкнулись с финансовыми трудностями, решить проблему можно несколькими способами. Первый — обратиться за помощью к родственникам или друзьям. Второй — пойти в банк либо в микрофинансовую организацию. Многие предпочитают брать потребительский заем, однако есть интересная и чрезвычайно удобная альтернатива — кредитная карта. Она дает возможность получить необходимые деньги, причем вам не нужно указывать цели, на которые вы планируете их потратить. К тому же достаточно один раз заключить договор с банком, а затем брать заемные средства, когда в них возникает необходимость. Единственное, что от вас требуется — своевременное погашение задолженности.

Оформление без справок

В большинстве случаев финансовые организации настаивают на том, чтобы клиенты подтверждали платежеспособность различными способами:

  • прямым — справками о доходах;
  • косвенным — предъявляя свидетельства о регистрации автомобиля, загранпаспорт с отметками о выезде за рубеж и т. д.

    • Но можно поступить иначе. Интересное предложение от — пластик, держателем которого можно стать без справок. Заявителю достаточно предоставить паспорт гражданина РФ.

    Выгода такого предложения состоит в том, что оно подразумевает быстрое получение карточки. Но в этом случае стоит быть готовым к тому, что процентная ставка будет выше по сравнению с аналогичными продуктами, для получения которых нужно предоставить стандартный пакет документов.

    Важная информация на Banki.ru

    На этой странице нашего сайта собраны привлекательные предложения от надежной финансовой организации. Если вы выберете одно из них, то получите возможность пользоваться пластиком на выгодных условиях, предъявив единственный документ — паспорт.

    Чтобы сделать разумный, взвешенный выбор, внимательно ознакомьтесь с условиями всех программ. Особое внимание нужно обратить на следующие характеристики:

  • процентная ставка;
  • максимальный размер суммы, которую можно взять у банка взаймы;
  • длительность льготного периода;
  • стоимость обслуживания в год;
  • уровень популярности.

    • Для быстрого и удобного поиска предусмотрена функция сортировки по основным критериям.

    Как обратиться в банк?

    Отправить заявление можно с этой страницы онлайн-сервиса. Нужно лишь:

  • выбрать вариант, оптимально соответствующий вашим предпочтениям;
  • нажать кнопку «Онлайн-заявка» рядом с заинтересовавшей вас программой;
  • заполнить форму заявления, размещенную на открывшейся странице;
  • отправить готовый документ на рассмотрение.

    • О принятом решении вас уведомят по телефону либо письмом на электронную почту.

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