Кредитная карта — универсальный платежный инструмент, с помощью которой можно решать различные финансовые задачи. Во-первых, ее владелец может оплачивать товары и услуги, используя безналичный расчет, снимать наличные в банкоматах, переводить деньги между счетами. Во-вторых — и это особенно важно — у него есть возможность в любой момент брать ссуду, не обращаясь в отделение банка и не оформляя документы с нуля. Использовать заемные средства можно в любых целях, а если погасить задолженность в течение льготного периода, то можно избежать начисления процентов.

Не стоит забывать и о том, что пластик значительно удобнее наличных денег. Он легко помещается в кармане, бумажнике либо сумке. Им можно пользоваться на территории РФ и в других странах. При пересечении границы вам не придется отчитываться о количестве валюты, которую вы везете с собой. И это лишь часть преимуществ.

Оформление без справок

Онлайн-сервис Banki.ru собрал на этой странице выгодные предложения . Они дают возможность получить пластик, который вам нужен, только по паспорту гражданина РФ. Вам не нужно подтверждать платежеспособность справкой о доходах, загранпаспортом с отметками о пересечении границы и какими-либо другими документами. Благодаря этому вы сэкономите немало времени.

Важная информация на Banki.ru

Сведения, которые представлены на этой странице, помогут вам выбрать наиболее выгодную программу. Актуальность и достоверность информации обеспечивается регулярными проверками, проводящимися в автоматическом режиме, и своевременными обновлениями.

Основные характеристики, которые нужно учесть — это:

процентная ставка — она может быть сравнительно высокой;

максимальный размер возможной ссуды;

длительность льготного периода;

стоимость годового обслуживания;

уровень популярности.

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Оперативная связь с банком

Обратиться в финансовую организацию можно непосредственно с этой страницы сайта. Алгоритм действий прост:

1. Нажмите кнопку «Онлайн-заявка» рядом с выбранной программой;

2. На открывшейся странице заполните форму заявления;

3. Проверьте, точно ли вы указали запрошенные сведения, и отправьте готовый документ на рассмотрение.

Специалисты банка вскоре свяжутся с вами, чтобы сообщить о принятом решении.