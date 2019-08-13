|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|15 000
|нет
|
|
Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|0 - 15 000
|нет
|
|
Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|15 000
|нет
|
|
Mastercard World
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
|
|
Mastercard Standard
|от 13,9%
|до 300 000
|до 120
|0
|нет
|
Mastercard Gold
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
|
|
Mastercard Standard
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50
|0 - 950
|нет
|
|
Visa Signature
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|3 450
|нет
|
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50
|950
|нет
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|
Mastercard World Premium
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта — универсальный платежный инструмент, с помощью которой можно решать различные финансовые задачи. Во-первых, ее владелец может оплачивать товары и услуги, используя безналичный расчет, снимать наличные в банкоматах, переводить деньги между счетами. Во-вторых — и это особенно важно — у него есть возможность в любой момент брать ссуду, не обращаясь в отделение банка и не оформляя документы с нуля. Использовать заемные средства можно в любых целях, а если погасить задолженность в течение льготного периода, то можно избежать начисления процентов.
Не стоит забывать и о том, что пластик значительно удобнее наличных денег. Он легко помещается в кармане, бумажнике либо сумке. Им можно пользоваться на территории РФ и в других странах. При пересечении границы вам не придется отчитываться о количестве валюты, которую вы везете с собой. И это лишь часть преимуществ.
Оформление без справок
Онлайн-сервис Banki.ru собрал на этой странице выгодные предложения . Они дают возможность получить пластик, который вам нужен, только по паспорту гражданина РФ. Вам не нужно подтверждать платежеспособность справкой о доходах, загранпаспортом с отметками о пересечении границы и какими-либо другими документами. Благодаря этому вы сэкономите немало времени.
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