Россия
Вход
Поиск

Кредитные карты без справок в Ситибанке

Банк: Ситибанк


На данный момент в этой категории нет активных предложений.
Расширенный поиск лучшего предложения
Воспользуйтесь одним из наших лучших предложений
Подписка на предложения
Оставьте свой e-mail и мы сообщим вам о появлении предложений в этой категории
или
Вы можете воспользоваться другими предложениями банка Ситибанк:
14 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 15 000 нет
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 0 - 15 000 нет
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 15 000 нет
Mastercard World
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 120 0 нет
Mastercard Gold
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 50 0 - 950 нет
Visa Signature
 от 13,9% до 600 000 до 50 3 450 нет
Visa Signature
 от 13,9% до 300 000 до 50 950 нет
Mastercard World Premium
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты без справок в Ситибанке в городах:

Подробнее

Кредитная карта — универсальный платежный инструмент, с помощью которой можно решать различные финансовые задачи. Во-первых, ее владелец может оплачивать товары и услуги, используя безналичный расчет, снимать наличные в банкоматах, переводить деньги между счетами. Во-вторых — и это особенно важно — у него есть возможность в любой момент брать ссуду, не обращаясь в отделение банка и не оформляя документы с нуля. Использовать заемные средства можно в любых целях, а если погасить задолженность в течение льготного периода, то можно избежать начисления процентов.

Не стоит забывать и о том, что пластик значительно удобнее наличных денег. Он легко помещается в кармане, бумажнике либо сумке. Им можно пользоваться на территории РФ и в других странах. При пересечении границы вам не придется отчитываться о количестве валюты, которую вы везете с собой. И это лишь часть преимуществ.

Оформление без справок

Онлайн-сервис Banki.ru собрал на этой странице выгодные предложения . Они дают возможность получить пластик, который вам нужен, только по паспорту гражданина РФ. Вам не нужно подтверждать платежеспособность справкой о доходах, загранпаспортом с отметками о пересечении границы и какими-либо другими документами. Благодаря этому вы сэкономите немало времени.

Важная информация на Banki.ru

Сведения, которые представлены на этой странице, помогут вам выбрать наиболее выгодную программу. Актуальность и достоверность информации обеспечивается регулярными проверками, проводящимися в автоматическом режиме, и своевременными обновлениями.

Основные характеристики, которые нужно учесть — это:

  • процентная ставка — она может быть сравнительно высокой;
  • максимальный размер возможной ссуды;
  • длительность льготного периода;
  • стоимость годового обслуживания;
  • уровень популярности.

    • Хотите, чтобы поиск был точным и в то же время быстрым? Воспользуйтесь функцией сортировки по перечисленным выше критериям. Список можно перестраивать таким образом, чтобы в верхней части оказались наиболее интересные варианты.

    Немало ценной информации вы найдете в отзывах клиентов банка, размещенных на этой странице.

    Оперативная связь с банком

    Обратиться в финансовую организацию можно непосредственно с этой страницы сайта. Алгоритм действий прост:

    1. Нажмите кнопку «Онлайн-заявка» рядом с выбранной программой;

    2. На открывшейся странице заполните форму заявления;

    3. Проверьте, точно ли вы указали запрошенные сведения, и отправьте готовый документ на рассмотрение.

    Специалисты банка вскоре свяжутся с вами, чтобы сообщить о принятом решении.