На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлена информация о кредитных картах , которые можно получить без справок, по одному паспорту гражданина РФ. Упрощенный процесс получения особенно важен для тех, кто ценит свое время. Вы можете выбрать одно из выгодных предложений и стать держателем пластика, не предоставляя документы, подтверждающие платежеспособность.

Процентная ставка по программам, представленным на сайте, выше по сравнению с аналогичными продуктами, для оформления которых нужен стандартный пакет документов. Но избежать переплаты несложно, достаточно лишь погашать задолженность в течение льготного периода. Разумный контроль над финансами делает это предложение особенно выгодным.

Важные преимущества

Цифровые деньги сегодня существенно популярнее наличных. Это объясняется множеством причин, среди которых:

удобство — пластиковый носитель в форме прямоугольника не занимает много места, в отличие от кошелька с банкнотами, им просто пользоваться, не нужно ждать, пока продавец отсчитает сдачу, и т. д.;

надежность и безопасность — деньги на счету защищены посредством современных технологий;

универсальность — пластик, о котором идет речь, можно использовать не только для решения повседневных финансовых задач, но и для того, чтобы брать банковские заемные средства, которые можно расходовать на любые цели.

Сделайте выбор на Banki.ru

Благодаря большому количеству программ вы обязательно найдете вариант, оптимально соответствующий вашим предпочтениям. Обратите внимание на базовые условия каждого предложения: процентные ставки, длительность льготного периода и т. д. Специальная функция быстрого поиска поможет отыскать подходящее решение с минимальными затратами времени. С ее помощью можно сортировать варианты, поднимая в верхнюю часть списка предложения, которые максимально соответствуют выбранному критерию.

Полезную информацию можно найти в отзывах, размещенных на этой странице. Их авторы — клиенты банка, решившие поделиться своим мнением об общении с сотрудниками финансовой организации, особенностях подачи документов и т. д.

Оформление заявки в один клик

Рядом с каждой программой в списке есть кнопка «Онлайн-заявка». Нажмите на нее, и система автоматически перенаправит вас на страницу с размещенной на ней дополнительной информацией и формой заявления. Заполните форму, проверьте точность указанных сведений и отправьте готовый документ на рассмотрение. Специалисты свяжутся с вами по телефону или напишут письмо на электронную почту, чтобы сообщить о принятом решении.