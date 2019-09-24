|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Gold
Mastercard Gold
|29%
|до 300 000
|до 92
|0
|1%
|
77 заявок
|
Mastercard World
|28%
|до 700 000
|до 56
|399
|нет
|
11 заявок
|
Mastercard Standard
|9,25%
|до 50 000
|до 2000
|0 - 18 250
|1%
|
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|от 15%
|до 700 000
|до 56
|1 788
|нет
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлена информация о кредитных картах , которые можно получить без справок, по одному паспорту гражданина РФ. Упрощенный процесс получения особенно важен для тех, кто ценит свое время. Вы можете выбрать одно из выгодных предложений и стать держателем пластика, не предоставляя документы, подтверждающие платежеспособность.
Процентная ставка по программам, представленным на сайте, выше по сравнению с аналогичными продуктами, для оформления которых нужен стандартный пакет документов. Но избежать переплаты несложно, достаточно лишь погашать задолженность в течение льготного периода. Разумный контроль над финансами делает это предложение особенно выгодным.
Важные преимущества
Цифровые деньги сегодня существенно популярнее наличных. Это объясняется множеством причин, среди которых:
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Благодаря большому количеству программ вы обязательно найдете вариант, оптимально соответствующий вашим предпочтениям. Обратите внимание на базовые условия каждого предложения: процентные ставки, длительность льготного периода и т. д. Специальная функция быстрого поиска поможет отыскать подходящее решение с минимальными затратами времени. С ее помощью можно сортировать варианты, поднимая в верхнюю часть списка предложения, которые максимально соответствуют выбранному критерию.
Полезную информацию можно найти в отзывах, размещенных на этой странице. Их авторы — клиенты банка, решившие поделиться своим мнением об общении с сотрудниками финансовой организации, особенностях подачи документов и т. д.
Оформление заявки в один клик
Рядом с каждой программой в списке есть кнопка «Онлайн-заявка». Нажмите на нее, и система автоматически перенаправит вас на страницу с размещенной на ней дополнительной информацией и формой заявления. Заполните форму, проверьте точность указанных сведений и отправьте готовый документ на рассмотрение. Специалисты свяжутся с вами по телефону или напишут письмо на электронную почту, чтобы сообщить о принятом решении.