Кредитные карты без справок в банке «Пойдем!»

Банк: Пойдем!


4 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Electron
 от 19,8% до 299 000 0 нет
1 062 заявки
Visa Electron Instant Issue
 24,8% до 29 999 0 нет
297 заявок
Visa Electron
 от 8% до 200 000 0 нет
82 заявки
Visa Electron
 от 19,8% до 299 000 0 нет
8 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Дополнение к отзыву, оставленному ранее
Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Кредитные карты без справок в банке «Пойдем!» в городах:

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В банке «Пойдем!» — надежной финансовой организации, которой доверяет множество клиентов, сотрудники разработали немало программ, позволяющих на выгодных условиях пользоваться заемными средствами. На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлена информация о банковских продуктах и возможности получить кредитную карту без справок.

Это чрезвычайно удобно, ведь нет необходимости тратить время на сбор необходимых бумаг. Единственный документ, который нужно предъявить — паспорт гражданина РФ. Оформление происходит весьма оперативно, и вы вскоре после обращения в банк получите необходимый пластик. Однако следует обратить внимание на то, что процентная ставка по таким продуктам является сравнительно высокой. Чтобы избежать переплаты, стоит тщательно контролировать расходы и своевременно погашать задолженность.

Важные особенности

Почему стоит воспользоваться предложениями, представленными на этой странице? Это объясняется множеством причин, среди которых:

  • выгодные условия использования;
  • безопасность — средства, хранящиеся на счете, и ежедневно совершаемые транзакции надежно защищены современными решениями;
  • универсальность — пластик можно использовать не только для того, чтобы брать деньги взаймы у банка, но и для решения повседневных финансовых задач, например, оплаты товаров и услуг либо снятия наличных в банкоматах.

    • Полезная информация на Banki.ru

    Подробные условия всех программ представлены на нашем сайте. Эта информация регулярно проверяется в автоматическом режиме и при необходимости своевременно обновляется, что гарантирует ее актуальность и достоверность.

    Чтобы сделать взвешенный выбор и найти вариант, оптимально соответствующий вашим предпочтениям, внимательно изучите основные характеристики каждого предложения. Это:

  • процентная ставка;
  • длительность льготного периода;
  • лимит заемных средств;
  • стоимость обслуживания в год;
  • степень популярности.

    • Специальная функция сортировки по любому из перечисленных выше критериев сделает поиск более быстрым и точным.

    Отдельного внимания заслуживают отзывы, размещенные на этой странице. Они оставлены реальными клиентами банка, желающими поделиться своим мнением о сотрудниках, особенностях оформления документов и специфике использования банковских продуктов.

    Как подать заявление?

    Для обращения в банк не нужно отходить от домашнего или офисного компьютера, все можно сделать непосредственно с сайта. Нажмите кнопку «Онлайн-заявка», и откроется страница с размещенной на ней формой. Заполните ее, проверьте, правильно ли указали все сведения, и отправьте заявление на рассмотрение. О результатах вам сообщат по телефону или письмом на электронную почту.

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