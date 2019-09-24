|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Electron
|от 19,8%
|до 299 000
|—
|0
|нет
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1 062 заявки
|
Visa Electron Instant Issue
|24,8%
|до 29 999
|—
|0
|нет
|
297 заявок
|
Visa Electron
|от 8%
|до 200 000
|—
|0
|нет
|
82 заявки
|
Visa Electron
|от 19,8%
|до 299 000
|—
|0
|нет
|
8 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
В банке «Пойдем!» — надежной финансовой организации, которой доверяет множество клиентов, сотрудники разработали немало программ, позволяющих на выгодных условиях пользоваться заемными средствами. На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлена информация о банковских продуктах и возможности получить кредитную карту без справок.
Это чрезвычайно удобно, ведь нет необходимости тратить время на сбор необходимых бумаг. Единственный документ, который нужно предъявить — паспорт гражданина РФ. Оформление происходит весьма оперативно, и вы вскоре после обращения в банк получите необходимый пластик. Однако следует обратить внимание на то, что процентная ставка по таким продуктам является сравнительно высокой. Чтобы избежать переплаты, стоит тщательно контролировать расходы и своевременно погашать задолженность.
Важные особенности
Почему стоит воспользоваться предложениями, представленными на этой странице? Это объясняется множеством причин, среди которых:
Полезная информация на Banki.ru
Подробные условия всех программ представлены на нашем сайте. Эта информация регулярно проверяется в автоматическом режиме и при необходимости своевременно обновляется, что гарантирует ее актуальность и достоверность.
Чтобы сделать взвешенный выбор и найти вариант, оптимально соответствующий вашим предпочтениям, внимательно изучите основные характеристики каждого предложения. Это:
Специальная функция сортировки по любому из перечисленных выше критериев сделает поиск более быстрым и точным.
Отдельного внимания заслуживают отзывы, размещенные на этой странице. Они оставлены реальными клиентами банка, желающими поделиться своим мнением о сотрудниках, особенностях оформления документов и специфике использования банковских продуктов.
Как подать заявление?
Для обращения в банк не нужно отходить от домашнего или офисного компьютера, все можно сделать непосредственно с сайта. Нажмите кнопку «Онлайн-заявка», и откроется страница с размещенной на ней формой. Заполните ее, проверьте, правильно ли указали все сведения, и отправьте заявление на рассмотрение. О результатах вам сообщат по телефону или письмом на электронную почту.