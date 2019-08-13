На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлена информация о том, как стать держателем кредитной карты с низким процентом. Надежная финансовая организация предлагает программы с низким процентом и длительным льготным периодом. Пользователь такого пластика может брать заемные средства на любые цели и возвращать их на счет без начисления процентов, если успеет сделать это в установленное договором время.

Преимущества

Почему все больше граждан России пользуется такими платежными инструментами? У них есть ряд неоспоримых достоинств:

удобство — не нужно носить с собой наличные, нет проблем с отсутствием сдачи при оплате покупок и товаров;

безопасность — деньги на счету и все транзакции надежно защищены современными технологиями;

простота использования — все финансовые операции выполняются буквально несколькими движениями;

универсальность — пластиком можно расплачиваться как на территории РФ, так и за рубежом, при этом вы можете взять за границу необходимую сумму денег, не отчитываясь на таможне о количестве валюты.

Как сделать выбор?

Банк предлагает множество программ, и у каждой из них — свои условия. Это значит, что их необходимо внимательно изучить, чтобы найти вариант, оптимально соответствующий вашим предпочтениям.

Основные характеристики, которые нужно рассмотреть в процессе поиска:

процентная ставка — чем ниже, тем лучше для вас;

лимит заемных средств;

длительность льготного периода — чем дольше этот срок, тем выгоднее пользователю;

стоимость годового обслуживания — обычно оплачивается лишь второй и последующие годы, а выпуск пластика и первые двенадцать месяцев совершенно бесплатны;

степень популярности.

Сэкономить время и упростить поиск вам поможет функция сортировки по вышеперечисленным критериям. Она позволяет ранжировать предложения по тем параметрам, которые наиболее важны для вас.

Также вам пригодятся отзывы, размещенные на этой странице. Их авторы — реальные клиенты банка, которые делятся своими мнением об этой финансовой организации и ее продуктах.

Предлагаем оформить заявку

Вы можете отправить заявление в банк на получение пластика, не отходя от домашнего или офисного компьютера и не покидая наш сайт. Одного нажатия кнопки достаточно, чтобы открыть страницу с размещенной на ней формой заявления. Укажите запрашиваемые сведения, проверьте, все ли графы заполнены, и отправьте готовый документ на рассмотрение. О принятом решении вас уведомят телефонным звонком, SMS или письмом на электронную почту.