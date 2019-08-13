|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
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2 892 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлена информация о том, как стать держателем кредитной карты с низким процентом. Надежная финансовая организация предлагает программы с низким процентом и длительным льготным периодом. Пользователь такого пластика может брать заемные средства на любые цели и возвращать их на счет без начисления процентов, если успеет сделать это в установленное договором время.
Преимущества
Почему все больше граждан России пользуется такими платежными инструментами? У них есть ряд неоспоримых достоинств:
Как сделать выбор?
Банк предлагает множество программ, и у каждой из них — свои условия. Это значит, что их необходимо внимательно изучить, чтобы найти вариант, оптимально соответствующий вашим предпочтениям.
Основные характеристики, которые нужно рассмотреть в процессе поиска:
Сэкономить время и упростить поиск вам поможет функция сортировки по вышеперечисленным критериям. Она позволяет ранжировать предложения по тем параметрам, которые наиболее важны для вас.
Также вам пригодятся отзывы, размещенные на этой странице. Их авторы — реальные клиенты банка, которые делятся своими мнением об этой финансовой организации и ее продуктах.
Предлагаем оформить заявку
Вы можете отправить заявление в банк на получение пластика, не отходя от домашнего или офисного компьютера и не покидая наш сайт. Одного нажатия кнопки достаточно, чтобы открыть страницу с размещенной на ней формой заявления. Укажите запрашиваемые сведения, проверьте, все ли графы заполнены, и отправьте готовый документ на рассмотрение. О принятом решении вас уведомят телефонным звонком, SMS или письмом на электронную почту.