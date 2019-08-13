Россия
Вход
Поиск

Кредитные карты с низким процентом в Русском Стандарте

Банк: Русский Стандарт
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
2 892 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты с низким процентом в Русском Стандарте в городах:

Подробнее

На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлена информация о том, как стать держателем кредитной карты с низким процентом. Надежная финансовая организация предлагает программы с низким процентом и длительным льготным периодом. Пользователь такого пластика может брать заемные средства на любые цели и возвращать их на счет без начисления процентов, если успеет сделать это в установленное договором время.

Преимущества

Почему все больше граждан России пользуется такими платежными инструментами? У них есть ряд неоспоримых достоинств:

  • удобство — не нужно носить с собой наличные, нет проблем с отсутствием сдачи при оплате покупок и товаров;
  • безопасность — деньги на счету и все транзакции надежно защищены современными технологиями;
  • простота использования — все финансовые операции выполняются буквально несколькими движениями;
  • универсальность — пластиком можно расплачиваться как на территории РФ, так и за рубежом, при этом вы можете взять за границу необходимую сумму денег, не отчитываясь на таможне о количестве валюты.

    • Как сделать выбор?

    Банк предлагает множество программ, и у каждой из них — свои условия. Это значит, что их необходимо внимательно изучить, чтобы найти вариант, оптимально соответствующий вашим предпочтениям.

    Основные характеристики, которые нужно рассмотреть в процессе поиска:

  • процентная ставка — чем ниже, тем лучше для вас;
  • лимит заемных средств;
  • длительность льготного периода — чем дольше этот срок, тем выгоднее пользователю;
  • стоимость годового обслуживания — обычно оплачивается лишь второй и последующие годы, а выпуск пластика и первые двенадцать месяцев совершенно бесплатны;
  • степень популярности.

    • Сэкономить время и упростить поиск вам поможет функция сортировки по вышеперечисленным критериям. Она позволяет ранжировать предложения по тем параметрам, которые наиболее важны для вас.

    Также вам пригодятся отзывы, размещенные на этой странице. Их авторы — реальные клиенты банка, которые делятся своими мнением об этой финансовой организации и ее продуктах.

    Предлагаем оформить заявку

    Вы можете отправить заявление в банк на получение пластика, не отходя от домашнего или офисного компьютера и не покидая наш сайт. Одного нажатия кнопки достаточно, чтобы открыть страницу с размещенной на ней формой заявления. Укажите запрашиваемые сведения, проверьте, все ли графы заполнены, и отправьте готовый документ на рассмотрение. О принятом решении вас уведомят телефонным звонком, SMS или письмом на электронную почту.