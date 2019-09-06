Информация играет в современном мире значительную роль. Если вы планируете стать держателем кредитной карты с низким процентом, вам понадобятся различные сведения — условия использования, особенности оформления заявки и многое другое. Все это вы найдете на сайте Banki.ru.

Что нужно знать?

Пластик, о котором идет речь — это электронное платежное средство. В отличие от обычного дебетового, его владелец может взять взаймы у банка сумму, размер которой ограничен лимитом, указанным в договоре. Если погасить задолженность в течение льготного периода, на взятые деньги не начислят проценты. Это значит, что у наиболее выгодного продукта — низкая процентная ставка и длительный льготный период, и на это следует обратить внимание при поиске подходящего вариант.

Таким пластиком чрезвычайно удобно пользоваться по нескольким причинам:

нет необходимости носить с собой большие суммы наличных, а если они потребуются, можно воспользоваться банкоматом;

можно в любой момент получить заемные средства, не обращаясь в банк и не оформляя необходимые для этого документы;

если тщательно контролировать свои расходы и гасить задолженность в течение установленного условиями срока, можно не платить за использование банковских денег;

заем разрешается тратить на любые цели;

возвращать долг можно подходящим вам способом — по частям или полностью.

Как выбрать самое выгодное предложение?

У каждой программы есть ряд характеристик, которые нужно учесть при выборе. Кроме параметров, названных выше, следует учесть стоимость годового обслуживания, лимит заемных средств и уровень популярности.

На сайте предусмотрена функция, с помощью которой все предложения быстро ранжируются по соответствию одному из основных критериев. Так вы сэкономите время и упростите процесс поиска.

Еще один источник ценной информации — отзывы клиентов. Люди, обращавшиеся в банк, делятся своим опытом общения с его сотрудниками, дают советы по использованию его продуктов.

Оформите заявку с сайта

Онлайн-сервис Banki.ru предоставляет возможность отправить заявление на получение пластика, не отходя от домашнего или офисного компьютера. Одно нажатие кнопки — и система перенаправит вас на страницу, на которой размещена форма заявки. Заполните ее и отправьте на рассмотрение в удобное вам время. О результате вас уведомят по телефону или письмом на электронную почту.