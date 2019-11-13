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Как выбрать подходящий вариант?

Большое количество предложений дает возможность найти программу, оптимально соответствующую вашим потребностям. Но с чего начать поиск?

Необходимо внимательно изучить условия каждого предложения. Основные характеристики, которые стоит принять в расчет:

процентная ставка — чем ниже, тем лучше;

длительность льготного периода — чем он протяженнее, тем выгоднее для держателя пластика;

максимальная сумма займа;

стоимость годового обслуживания — обычно выпуск пластика и первые двенадцать месяцев бесплатны, а за второй и последующие годы берется комиссия;

степень популярности.

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Оперативный доступ к банковским услугам

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Нажмите кнопку «Онлайн-заявка» рядом с выбранным предложением. Система перенаправит вас на страницу, где размещены дополнительная информация и форма, которую нужно заполнить. Проверьте точность указанных сведений и отправьте готовый документ на рассмотрение.

О принятом решении вас уведомят по телефону либо по электронной почте. Пройдет немного времени, и вы станете держателем удобного и простого в использовании пластика, позволяющего безопасно совершать различные финансовые операции.