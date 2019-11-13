Кредитные карты с низким процентом в Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Standard
 от 26,9% до 1 000 000 до 55 0 - 1 800 до 10%
2 472 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Тинькофф Банк
от 0% годовых
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Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
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Отзывы

обслуживание в отделение, и сервис в целом
Оценка: 5 Проверяется
Много лет дослуживаюсь в банке Русский стандарт в Сочи, в отделении работает приятный персонал, всегда приветливые. Часто решаю свои вопросы через Кристину Гаспарян, ей отдельное... Весь отзыв
Выезд специалиста на дом
Оценка: 5 Проверяется
Очень доволен профессиональной компетенцией и дружелюбным общением специалиста Кредит Европа Банка  Воротникова Евгения Александровича,большое спасибо,приятно иметь дело... Весь отзыв
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