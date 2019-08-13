|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 350 000
|до 1080
|0
|есть
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11 191 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитные карты с низким процентом сегодня считаются одним из показателей серьезного и внимательного отношения к деньгам, умения планировать свою жизнь. Их наличие в бумажнике говорит о финансовой подкованности и платежеспособности.
В нашей стране уже давно активно используют электронные средства платежей, позволяющие не носить с собой наличные. Это удобно и практично — не надо думать о сдаче, нет лишней тяжести в сумке либо кармане.
Однако кроме дебетового продукта в настоящее время существует еще и пластик, дающий доступ к финансам банка. Это хорошая альтернатива потребительским займам. Какими бы преимуществами те не обладали, все же у них есть ряд весомых минусов, которые пластику не присущи.
Если вы станете держателем этого платежного инструмента, то быстро оцените все его плюсы:
Выгодная процентная ставка
Пользуясь взятыми у финансовой организации деньгами, не стоит забывать, что занятое нужно вовремя возвращать. Выбирая подходящую вам банковскую программу, следует заранее подумать о том, как вы будете выплачивать проценты.
Высокая ставка может сделать невыгодным самый, казалось бы, привлекательный продукт. Поэтому лучше выбирать варианты с низким процентом и длительным льготным процентом. Тогда вы будете уверены в том, что сможете вовремя возместить банку одолженное у него.
Где найти самые лучшие варианты? Предложений сегодня настолько много, что на знакомство с ними уйдет немало времени.
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Здесь представлены подробности о лимите заемных средств, стоимости годового обслуживания, популярности продукта, наличии либо отсутствии различных бонусов и прочая ценная информация, которая заинтересует потенциального клиента банка. Одним нажатием кнопки «Онлайн-заявка» можно перейти на новую страницу, где размещена онлайн-форма заявления. Ее заполнение не занимает много времени, а готовую заявку быстро рассмотрят сотрудники финансовой организации. О вынесенном ими решении вы узнаете посредством телефонного звонка или SMS.