Кредитные карты с низким процентом сегодня считаются одним из показателей серьезного и внимательного отношения к деньгам, умения планировать свою жизнь. Их наличие в бумажнике говорит о финансовой подкованности и платежеспособности.

В нашей стране уже давно активно используют электронные средства платежей, позволяющие не носить с собой наличные. Это удобно и практично — не надо думать о сдаче, нет лишней тяжести в сумке либо кармане.

Однако кроме дебетового продукта в настоящее время существует еще и пластик, дающий доступ к финансам банка. Это хорошая альтернатива потребительским займам. Какими бы преимуществами те не обладали, все же у них есть ряд весомых минусов, которые пластику не присущи.

Если вы станете держателем этого платежного инструмента, то быстро оцените все его плюсы:

постоянно обращаться в финансовую организацию, если у вас закончились деньги и необходимы заемные средства, больше не требуется. Теперь у вас есть возможность брать ссуду, когда она понадобится;

оформить пластик проще, чем обычный заем — требуется меньше времени, документов, не нужно искать поручителей;

вы можете возвращать долг сразу одной большой суммой или разбивать ее на несколько маленьких платежей. Выбирайте, что вам более удобно;

банки предлагают своим клиентам дополнительные услуги и бонусы, а также льготный период — срок, в течение которого проценты на траты со счета не начисляются.

Выгодная процентная ставка

Пользуясь взятыми у финансовой организации деньгами, не стоит забывать, что занятое нужно вовремя возвращать. Выбирая подходящую вам банковскую программу, следует заранее подумать о том, как вы будете выплачивать проценты.

Высокая ставка может сделать невыгодным самый, казалось бы, привлекательный продукт. Поэтому лучше выбирать варианты с низким процентом и длительным льготным процентом. Тогда вы будете уверены в том, что сможете вовремя возместить банку одолженное у него.

Где найти самые лучшие варианты? Предложений сегодня настолько много, что на знакомство с ними уйдет немало времени.

Лучшие варианты на Banki.ru

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Здесь представлены подробности о лимите заемных средств, стоимости годового обслуживания, популярности продукта, наличии либо отсутствии различных бонусов и прочая ценная информация, которая заинтересует потенциального клиента банка. Одним нажатием кнопки «Онлайн-заявка» можно перейти на новую страницу, где размещена онлайн-форма заявления. Ее заполнение не занимает много времени, а готовую заявку быстро рассмотрят сотрудники финансовой организации. О вынесенном ими решении вы узнаете посредством телефонного звонка или SMS.