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Кредитные карты с низким процентом в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
6 635 заявок
Visa Gold
 от 11,99% до 700 000 до 100 2 990 - 3 490 нет
359 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с низким процентом в Альфа-Банке в городах:

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Информация играет в современном мире значительную роль. Если вы планируете стать держателем кредитной карты с низким процентом, вам понадобятся различные сведения — условия использования, особенности оформления заявки и многое другое. Все это вы найдете на сайте Banki.ru.

Что нужно знать?

Пластик, о котором идет речь — это электронное платежное средство. В отличие от обычного дебетового, его владелец может взять взаймы у банка сумму, размер которой ограничен лимитом, указанным в договоре. Если погасить задолженность в течение льготного периода, на взятые деньги не начислят проценты. Это значит, что у наиболее выгодного продукта — низкая процентная ставка и длительный льготный период, и на это следует обратить внимание при поиске подходящего вариант.

Таким пластиком чрезвычайно удобно пользоваться по нескольким причинам:

  • нет необходимости носить с собой большие суммы наличных, а если они потребуются, можно воспользоваться банкоматом;
  • можно в любой момент получить заемные средства, не обращаясь в банк и не оформляя необходимые для этого документы;
  • если тщательно контролировать свои расходы и гасить задолженность в течение установленного условиями срока, можно не платить за использование банковских денег;
  • заем разрешается тратить на любые цели;
  • возвращать долг можно подходящим вам способом — по частям или полностью.

    • Как выбрать самое выгодное предложение?

    У каждой программы есть ряд характеристик, которые нужно учесть при выборе. Кроме параметров, названных выше, следует учесть стоимость годового обслуживания, лимит заемных средств и уровень популярности.

    На сайте предусмотрена функция, с помощью которой все предложения быстро ранжируются по соответствию одному из основных критериев. Так вы сэкономите время и упростите процесс поиска.

    Еще один источник ценной информации — отзывы клиентов. Люди, обращавшиеся в банк, делятся своим опытом общения с его сотрудниками, дают советы по использованию его продуктов.

    Оформите заявку с сайта

    Онлайн-сервис Banki.ru предоставляет возможность отправить заявление на получение пластика, не отходя от домашнего или офисного компьютера. Одно нажатие кнопки — и система перенаправит вас на страницу, на которой размещена форма заявки. Заполните ее и отправьте на рассмотрение в удобное вам время. О результате вас уведомят по телефону или письмом на электронную почту.