|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Classic
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
|
6 635 заявок
|
Visa Gold
|от 11,99%
|до 700 000
|до 100
|2 990 - 3 490
|нет
|
359 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Информация играет в современном мире значительную роль. Если вы планируете стать держателем кредитной карты с низким процентом, вам понадобятся различные сведения — условия использования, особенности оформления заявки и многое другое. Все это вы найдете на сайте Banki.ru.
Что нужно знать?
Пластик, о котором идет речь — это электронное платежное средство. В отличие от обычного дебетового, его владелец может взять взаймы у банка сумму, размер которой ограничен лимитом, указанным в договоре. Если погасить задолженность в течение льготного периода, на взятые деньги не начислят проценты. Это значит, что у наиболее выгодного продукта — низкая процентная ставка и длительный льготный период, и на это следует обратить внимание при поиске подходящего вариант.
Таким пластиком чрезвычайно удобно пользоваться по нескольким причинам:
Как выбрать самое выгодное предложение?
У каждой программы есть ряд характеристик, которые нужно учесть при выборе. Кроме параметров, названных выше, следует учесть стоимость годового обслуживания, лимит заемных средств и уровень популярности.
На сайте предусмотрена функция, с помощью которой все предложения быстро ранжируются по соответствию одному из основных критериев. Так вы сэкономите время и упростите процесс поиска.
Еще один источник ценной информации — отзывы клиентов. Люди, обращавшиеся в банк, делятся своим опытом общения с его сотрудниками, дают советы по использованию его продуктов.
Оформите заявку с сайта
Онлайн-сервис Banki.ru предоставляет возможность отправить заявление на получение пластика, не отходя от домашнего или офисного компьютера. Одно нажатие кнопки — и система перенаправит вас на страницу, на которой размещена форма заявки. Заполните ее и отправьте на рассмотрение в удобное вам время. О результате вас уведомят по телефону или письмом на электронную почту.