У кредитной карты с низким процентом немало достоинств. С ее помощью можно решать повседневные финансовые задачи — оплачивать товары и услуги, снимать наличные в банкомате, совершать денежные перевода. Она обеспечивает безопасность как денег, хранящихся на счете, так и транзакций. Но основная ее особенность, в отличие от обычного дебетового пластика — возможность в любой момент взять заем, не посещая банковское отделение и не подавая заявление. Это особенно удобно для тех, кому деньги могут потребоваться максимально срочно, в том числе ночью, в выходные либо в праздники.

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стоимость годового обслуживания;

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Оперативная связь с банком

Не нужно отходить от компьютера, чтобы отправить заявку на получение пластика. Все, что требуется — нажать одну кнопку. Система перенаправит вас на новую страницу, где вы найдете дополнительную информацию и форму заявления, которую надо заполнить и отправить на рассмотрение. О принятом решении вас уведомят по телефону либо письмом на электронную почту.