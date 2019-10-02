На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлены программы, в соответствии с которыми вы можете получить кредитную карту с низким процентом. Почему такие банковские продукты пользуются популярностью?

во-первых, с их помощью можно решать востребованные финансовые задачи — оплачивать товары и услуги, используя безналичный расчет, снимать наличные в банкоматах, переводить деньги между счетами;

во-вторых, они дают возможность в любой момент взять заемные средства, не обращаясь в банк и не оформляя документы.

Такой пластик чрезвычайно удобен для тех, кто нередко сталкивается с финансовыми затруднениями и незапланированными тратами.

Многие программы позволяют пользоваться дополнительными опциями и бонусами. Это может быть, например, Cash Back — возврат части израсходованных средств на счет, что особенно выгодно для тех, кто часто применяет безналичный расчет при оплате покупок.

Предложения на Banki.ru

На сайте вы можете выбрать пластик с условиями, которые оптимально соответствуют вашим предпочтениям. Чтобы сделать взвешенный выбор, рекомендуем внимательно изучить условия каждого предложения. Наиболее важны следующие характеристики:

процентная ставка — чем она ниже, тем выгоднее держателю;

лимит заемных средств;

длительность льготного периода;

стоимость годового обслуживания;

уровень популярности.

Их можно сортировать с помощью специально предусмотренной функции. Она дает возможность поднимать в верхнюю часть списка варианты, максимально соответствующие запросу. Благодаря этому поиск станет более простым и быстрым.

Мнения клиентов

Отзывы тех, кто обращался в банк, получал пластик и пользовался им — источник полезной информации. Рекомендуем внимательно ознакомиться с рассказами клиентов, чтобы узнать детали и нюансы, которые не отражены в документах. Вы тоже можете оставить отзыв, поделиться своим мнением с пользователями онлайн-сервиса и дать им ценные советы.

Один клик для оформления заявки

Для обращения в банк достаточно одного движения мышкой. Нажмите кнопку «Онлайн-заявка» рядом с выбранной программой, и система перенаправит вас на страницу с размещенной на ней формой заявления. Укажите основные сведения о себе, проверьте, правильно ли вы все заполнили, и отправьте заявку на рассмотрение. О принятом решении вас уведомят SMS, телефонным звонком или письмом на электронную почту.