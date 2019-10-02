Кредитные карты с низким процентом в МТС Банке

Банк: МТС Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 11,9% до 299 999 до 111 0 есть
553 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
02 октября 2019 г. я обратился к сотруднику Совкомбанка по адресу г. Челябинск, пр.Победы 326, Макашевой Асель. Получил консультацию и практическую помощь по работе с картой Халва... Весь отзыв
Компетентность сотрудника
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поделиться своей историей. Осенью 2018г. собиралась оформить ипотеку. Но в связи с тем что у меня не было кредитной истории банки мне отказывали.На руках у меня была сумма... Весь отзыв
Карта удобная. Лимит поднял, но одобрения ждал долго
Оценка: 4 Проверяется
Пользуюсь картой Visa банка Спб достаточно давно, нареканий никаких нет, обычная кредитка. Кешбеком в 10% сейчас мало кого удивишь, льготным периодом в 51 день тоже, а вот когда... Весь отзыв
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Кредитные карты с низким процентом в МТС Банке в городах:

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На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлены программы, в соответствии с которыми вы можете получить кредитную карту с низким процентом. Почему такие банковские продукты пользуются популярностью?

  • во-первых, с их помощью можно решать востребованные финансовые задачи — оплачивать товары и услуги, используя безналичный расчет, снимать наличные в банкоматах, переводить деньги между счетами;
  • во-вторых, они дают возможность в любой момент взять заемные средства, не обращаясь в банк и не оформляя документы.

    • Такой пластик чрезвычайно удобен для тех, кто нередко сталкивается с финансовыми затруднениями и незапланированными тратами.

    Многие программы позволяют пользоваться дополнительными опциями и бонусами. Это может быть, например, Cash Back — возврат части израсходованных средств на счет, что особенно выгодно для тех, кто часто применяет безналичный расчет при оплате покупок.

    Предложения на Banki.ru

    На сайте вы можете выбрать пластик с условиями, которые оптимально соответствуют вашим предпочтениям. Чтобы сделать взвешенный выбор, рекомендуем внимательно изучить условия каждого предложения. Наиболее важны следующие характеристики:

  • процентная ставка — чем она ниже, тем выгоднее держателю;
  • лимит заемных средств;
  • длительность льготного периода;
  • стоимость годового обслуживания;
  • уровень популярности.

    • Их можно сортировать с помощью специально предусмотренной функции. Она дает возможность поднимать в верхнюю часть списка варианты, максимально соответствующие запросу. Благодаря этому поиск станет более простым и быстрым.

    Мнения клиентов

    Отзывы тех, кто обращался в банк, получал пластик и пользовался им — источник полезной информации. Рекомендуем внимательно ознакомиться с рассказами клиентов, чтобы узнать детали и нюансы, которые не отражены в документах. Вы тоже можете оставить отзыв, поделиться своим мнением с пользователями онлайн-сервиса и дать им ценные советы.

    Один клик для оформления заявки

    Для обращения в банк достаточно одного движения мышкой. Нажмите кнопку «Онлайн-заявка» рядом с выбранной программой, и система перенаправит вас на страницу с размещенной на ней формой заявления. Укажите основные сведения о себе, проверьте, правильно ли вы все заполнили, и отправьте заявку на рассмотрение. О принятом решении вас уведомят SMS, телефонным звонком или письмом на электронную почту.

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