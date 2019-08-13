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Mastercard World
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3 905 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Но основная особенность банковских продуктов, которые представлены на сайте — это возможность пользоваться заемными средствами, не обращаясь каждый раз в банк, когда вам понадобились деньги. Достаточно один раз подписать договор с финансовой организацией, а затем продлять его, если возникнет необходимость.
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