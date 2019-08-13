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Преимущества

Цифровые деньги существенно удобнее наличных, поэтому множество граждан России предпочитает пользоваться пластиком. Его владельцам не нужно носить с собой кошелек с купюрами и монетами и долго ждать, пока продавец отсчитывает сдачу. Все расчеты выполняются практически мгновенно, достаточно нескольких движений. И сумма на счету, и все транзакции надежно защищены благодаря современным технологиям.

Но основная особенность банковских продуктов, которые представлены на сайте — это возможность пользоваться заемными средствами, не обращаясь каждый раз в банк, когда вам понадобились деньги. Достаточно один раз подписать договор с финансовой организацией, а затем продлять его, если возникнет необходимость.

Полезная информация на Banki.ru

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Чтобы выбрать программу с низким процентом, соответствующую вашим запросам, внимательно изучите условия каждого предложения. Основные характеристики:

процентная ставка;

максимальный размер займа;

длительность льготного периода;

стоимость годового обслуживания — обычно за выпуск пластика и первые двенадцать месяцев не нужно платить, а комиссия взимается за второй и последующие годы;

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