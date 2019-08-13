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Кредитные карты с низким процентом в Кредит Европа Банке

Банк: Кредит Европа Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 0% до 600 000 до 55 0 есть
3 905 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с низким процентом в Кредит Европа Банке в городах:

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Если вы планируете получить кредитную карту с низким процентом, обратите внимание на предложения, собранные на этой странице онлайн-сервиса Banki.ru. Надежная финансовая организация разработала выгодные программы с протяженным льготным периодом, и вы можете найти вариант, оптимально соответствующий вашим предпочтениям.

Преимущества

Цифровые деньги существенно удобнее наличных, поэтому множество граждан России предпочитает пользоваться пластиком. Его владельцам не нужно носить с собой кошелек с купюрами и монетами и долго ждать, пока продавец отсчитывает сдачу. Все расчеты выполняются практически мгновенно, достаточно нескольких движений. И сумма на счету, и все транзакции надежно защищены благодаря современным технологиям.

Но основная особенность банковских продуктов, которые представлены на сайте — это возможность пользоваться заемными средствами, не обращаясь каждый раз в банк, когда вам понадобились деньги. Достаточно один раз подписать договор с финансовой организацией, а затем продлять его, если возникнет необходимость.

Полезная информация на Banki.ru

Все сведения, размещенные на этой странице, регулярно проверяются в автоматическом режиме и, если требуется, оперативно корректируются либо обновляются. Благодаря этому вы можете быть уверены в их актуальности и достоверности.

Чтобы выбрать программу с низким процентом, соответствующую вашим запросам, внимательно изучите условия каждого предложения. Основные характеристики:

  • процентная ставка;
  • максимальный размер займа;
  • длительность льготного периода;
  • стоимость годового обслуживания — обычно за выпуск пластика и первые двенадцать месяцев не нужно платить, а комиссия взимается за второй и последующие годы;
  • уровень популярности.

    • Функция сортировки по перечисленным выше критериям упростит поиск и сэкономит ваше время. Одним нажатием кнопки вы поднимете в верхнюю часть списка наиболее интересные варианты.

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    Отзывы

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