|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Electron
|от 19,8%
|до 299 000
|—
|0
|нет
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1 745 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта с низким процентом — универсальный платежный инструмент, который необходим многим людям. С ее помощью можно решать повседневные финансовые задачи: оплачивать товары и услуги, используя безналичный расчет, снимать наличные в банкоматах, совершать денежные переводы. Но главная ее особенность, в отличие от дебетового пластика — возможность в любой момент взять ссуду в банке. При этом не нужно:
В любой момент держатель снимает требуемую сумму и распоряжается ей по собственному усмотрению. Если он успеет вернуть деньги за счет в течение льготного периода, на них не начислят проценты, что делает использование такого банковского продукта чрезвычайно выгодным. Разумный контроль над расходами позволяет сэкономить.
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