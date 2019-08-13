Кредитная карта с низким процентом — универсальный платежный инструмент, который необходим многим людям. С ее помощью можно решать повседневные финансовые задачи: оплачивать товары и услуги, используя безналичный расчет, снимать наличные в банкоматах, совершать денежные переводы. Но главная ее особенность, в отличие от дебетового пластика — возможность в любой момент взять ссуду в банке. При этом не нужно:

лично присутствовать в банковском отделении;

писать заявление и предоставлять пакет документов;

объяснять, для чего необходимы заемные средства.

В любой момент держатель снимает требуемую сумму и распоряжается ей по собственному усмотрению. Если он успеет вернуть деньги за счет в течение льготного периода, на них не начислят проценты, что делает использование такого банковского продукта чрезвычайно выгодным. Разумный контроль над расходами позволяет сэкономить.

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процентная ставка;

длительность льготного периода.

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