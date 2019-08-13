Россия
Вход
Поиск

Кредитные карты с низким процентом в банке «Пойдем!»

Банк: Пойдем!
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Electron
 от 19,8% до 299 000 0 нет
1 745 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты с низким процентом в банке «Пойдем!» в городах:

Подробнее

Кредитная карта с низким процентом — универсальный платежный инструмент, который необходим многим людям. С ее помощью можно решать повседневные финансовые задачи: оплачивать товары и услуги, используя безналичный расчет, снимать наличные в банкоматах, совершать денежные переводы. Но главная ее особенность, в отличие от дебетового пластика — возможность в любой момент взять ссуду в банке. При этом не нужно:

  • лично присутствовать в банковском отделении;
  • писать заявление и предоставлять пакет документов;
  • объяснять, для чего необходимы заемные средства.

    • В любой момент держатель снимает требуемую сумму и распоряжается ей по собственному усмотрению. Если он успеет вернуть деньги за счет в течение льготного периода, на них не начислят проценты, что делает использование такого банковского продукта чрезвычайно выгодным. Разумный контроль над расходами позволяет сэкономить.

    Полезная информация на Banki.ru

    Наиболее интересные предложения с низким процентом от , надежной финансовой организации, которой доверяет множество клиентов, собраны на этой странице нашего онлайн-сервиса. Мы размещаем только проверенные сведения, поэтому вы можете быть уверены в актуальности и достоверности представленной здесь информации.

    Внимательно изучите условия всех программ, чтобы выбрать вариант, оптимально соответствующий вашим потребностям. Основные характеристики, которые следует учесть:

  • процентная ставка;
  • длительность льготного периода.

    • Также стоит обратить внимание и на другие параметры — максимальный размер ссуды, стоимость годового обслуживания, уровень популярности.

    Сэкономить время и упростить поиск подходящего варианта поможет функция сортировки по перечисленным выше критериям. С ее помощью можно поднять наиболее интересные предложения в верхнюю часть списка, где вы их точно не пропустите.

    Ознакомьтесь с отзывами

    Вам интересно, что клиенты банка говорят о его продуктах? Эту информацию можно получить из отзывов, размещенных на этой странице онлайн-сервиса. Их авторы рассказывают о личном опыте общения с сотрудниками финансовой организации, оформления документов и использования различных продуктов.

    Отправьте заявку с сайта

    Одним нажатием кнопки вы можете открыть страницу, на которой размещена форма заявления. Заполните ее, проверьте точность указанных сведений и отправьте готовый документ на рассмотрение. Специалисты оперативно обрабатывают клиентские обращения и сообщают о принятом решении по телефону или письмом на электронную почту.