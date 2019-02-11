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Наличными на любые цели

Хоум Кредит Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,90%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Оставить заявку
11 870 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 10,90 %
  • 10 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 год ... 7 лет
Максимальная
  • 24,90 %
  • 10 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 год ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 до 70 лет на дату получения кредита
  • до 71 года на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 до 70 лет на дату получения кредита
  • до 71 года на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
до двух часов
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на счет в стороннем банке
  • на карточный счет
клиенты, которые оформят заявку в сервисе «Мой кредит», могут получить деньги на карту любого российского банка, просто указав ее номер (комиссии за перевод нет, деньги поступят на карту моментально)
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • без подтверждения дохода;
  • рассмотрение заявки - до двух часов
Минусы
  • требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
  • широкий диапазон ставки
Особые ограничения
  • от 10,9% годовых для клиентов банка с положительной кредитной историей, имеющих действующее предложение по данным продуктам
Оставить заявку
11 870 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 13:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными на любые цели» в 138 городах России
28 457
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Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Адрес
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
ОГРН
1027700280937
Сайт
www.homecredit.ru
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Телефоны
(495) 785-82-22

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