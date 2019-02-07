0 - 18 $

со 2-го года: 0-1 200 руб. (эквивалент)

по 100 руб. (эквивалент) ежемесячно за обслуживание пакета услуг "Твой ПСБ", плата не взимается за первый месяц пользования продуктом и далее при выполнении одного из условий (в эквиваленте):