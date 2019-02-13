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Индивидуальный зарплатный проект

Мир — Почта Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back 3%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Samsung Pay
Cash Back
3%
  • за покупки в категориях "Аптеки", "Топливо", "Транспорт";
  • макс. 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 6%
4% годовых начисляются на остаток от 1 000 руб. до 49 999,99 руб., 6% годовых на остаток более 50 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в месяц, свыше лимита - 7,9% мин. 100 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • услуга доставки карты Почтой России - 100 руб.;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;
  • при покупках на общую сумму от 10 000 рублей в месяц автоматически увеличивается процент на минимальный остаток средств по Сберегательному счету на 1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток;
  • наличие cash back;
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах банков-партнеров
Особые ограничения

тариф «Зарплатный» подключается к сберегательному счету клиента при выполнении условий:

  • заработная плата должна зачисляться на сберегательный счет от одного и того же работодателя в течение трех календарных месяцев (минимум 1 раз в каждом месяце);

  • назначение платежа - заработная плата, аванс и т.д.

Дата актуализации
13.02.2019 15:29
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Индивидуальный зарплатный проект» в 1570 городах России
4 939
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
Сайт
www.pochtabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 392
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Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба