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чип Samsung Pay Cash Back 3% за покупки в категориях "Аптеки", "Топливо", "Транспорт";

макс. 3 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 4% годовых начисляются на остаток от 1 000 руб. до 49 999,99 руб., 6% годовых на остаток более 50 000 руб. от 4% до 6% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров) Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в месяц, свыше лимита - 7,9% мин. 100 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;

услуга доставки карты Почтой России - 100 руб.;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;

при покупках на общую сумму от 10 000 рублей в месяц автоматически увеличивается процент на минимальный остаток средств по Сберегательному счету на 1% Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты;

начисление процентов на остаток;

наличие cash back;

бесплатное снятие наличных в банкоматах банков-партнеров Особые ограничения тариф «Зарплатный» подключается к сберегательному счету клиента при выполнении условий: заработная плата должна зачисляться на сберегательный счет от одного и того же работодателя в течение трех календарных месяцев (минимум 1 раз в каждом месяце);

назначение платежа - заработная плата, аванс и т.д. Дата актуализации 13.02.2019 15:29 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.