MasterCard Gold от банка «Сервис Резерв»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 500 ₽
- стоимость обслуживания 80 $
- стоимость обслуживания 80 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
2 500 ₽
Первоначальный взнос: 17500
|Выпуск и годовое обслуживание
|
80 $
Первоначальный взнос: 580
|Выпуск и годовое обслуживание
|
80 €
Первоначальный взнос: 580
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1,1%, мин. 250 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 350 руб.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1,1%, мин. 5 долл.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 6 долл.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1,1%, мин. 5 евро
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 6 евро
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|04.12.2019 17:49
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|04.12.2019 17:49
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|04.12.2019 17:49
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «MasterCard Gold» в 1 городе России
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Справочная информация
Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)
- Адрес
- 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10
- ОГРН
- 1027739058720
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 649-34-34