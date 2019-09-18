Дебетовые карты с Cash Back в Банке «Санкт-Петербург»

Банк: Банк «Санкт-Петербург»
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир
до 5% 0 1% нет
нет 299 - 3 588 до 10% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить офисного работника филиала Кристину.Очень чуткий и внимательный работник.Побольше бы таких!Вежливо и доступно объясняет и отвечает на все вопросы.Выбрал этот... Весь отзыв
Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! Хочу написать положительный отзыв об этом банке. Считаю Альфа-банк одним из лучших банков России, всегда все вопросы решаются быстро. Несколько раз были казусы, но... Весь отзыв
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Дебетовые карты с Cash Back в Банке «Санкт-Петербург» в городах:

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Оформление дебетовой карты с функцией кешбэка до 40 % в Банке «Санкт-Петербург» через сервис Banki.ru займет всего несколько минут. Узнавайте подробные условия по каждому предложению, выбирайте подходящий вариант и подавайте онлайн-заявку, воспользовавшись специальной опцией на нашем портале.

Быстрые расчеты

Получив пластик, вы сможете совершать моментальные наличные и безналичные платежи. Технология payWave и PayPass позволяет осуществлять транзакции без ввода ПИН-кода. Платежный инструмент можно интегрировать с Google Pay и Apple Pay, чтобы расплачиваться через мобильные приложения.

Пользователи в режиме 24/7 могут контролировать баланс, просматривать историю операций, выполнять денежные переводы на другие счета через мобильный и интернет-банкинг. Эти сервисы помогут в один клик получить сведения о местонахождении ближайшего отделения банка, терминала или банкомата.

Безопасность

Данные находятся под надежной защитой благодаря:

  • 3D Secure;
  • электронному чипу;
  • сложной системе идентификации пользователей.

    • Это предотвращает доступ к карточному счету посторонних. Деньги будут надежно защищены. Кроме того, по многим предложениям предусмотрено начисления процента на остаток. Вы сможете получать дополнительный доход, храня средства на карточном счете.

    Выгодный кешбэк-сервис

    Тратить деньги и возвращать до 40 % от этой суммы позволяет кешбэк-сервис. Выбирайте банковский продукт, по которому установлены максимально высокие ставки в категориях, по которым вы чаще всего совершаете оплаты. Это могут быть «Путешествия», «Супермаркеты», «Заправки» и другие.

    Бонусы будут накапливаться на специальном счете. Когда сумма будет достаточной для оплаты товаров и услуг, вы сможете воспользоваться ими. Это делает покупки выгодными и позволяет экономить деньги.

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