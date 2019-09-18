Дебетовые карты с Cash Back в Банке «Санкт-Петербург»

Оформление дебетовой карты с функцией кешбэка до 40 % в Банке «Санкт-Петербург» через сервис Banki.ru займет всего несколько минут. Узнавайте подробные условия по каждому предложению, выбирайте подходящий вариант и подавайте онлайн-заявку, воспользовавшись специальной опцией на нашем портале.

Быстрые расчеты

Получив пластик, вы сможете совершать моментальные наличные и безналичные платежи. Технология payWave и PayPass позволяет осуществлять транзакции без ввода ПИН-кода. Платежный инструмент можно интегрировать с Google Pay и Apple Pay, чтобы расплачиваться через мобильные приложения.

Пользователи в режиме 24/7 могут контролировать баланс, просматривать историю операций, выполнять денежные переводы на другие счета через мобильный и интернет-банкинг. Эти сервисы помогут в один клик получить сведения о местонахождении ближайшего отделения банка, терминала или банкомата.

Безопасность

Данные находятся под надежной защитой благодаря:

3D Secure;

электронному чипу;

сложной системе идентификации пользователей.

Это предотвращает доступ к карточному счету посторонних. Деньги будут надежно защищены. Кроме того, по многим предложениям предусмотрено начисления процента на остаток. Вы сможете получать дополнительный доход, храня средства на карточном счете.

Выгодный кешбэк-сервис

Тратить деньги и возвращать до 40 % от этой суммы позволяет кешбэк-сервис. Выбирайте банковский продукт, по которому установлены максимально высокие ставки в категориях, по которым вы чаще всего совершаете оплаты. Это могут быть «Путешествия», «Супермаркеты», «Заправки» и другие.

Бонусы будут накапливаться на специальном счете. Когда сумма будет достаточной для оплаты товаров и услуг, вы сможете воспользоваться ими. Это делает покупки выгодными и позволяет экономить деньги.