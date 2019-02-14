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Прибавляй. Особый

Севергазбанк,

Севергазбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
90 216
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 545 дней от 546 до 1100 дней
от 1 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 5,6 5,95 5,9 6 5,9
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 545 дней от 546 до 1100 дней
от 150 000 $ до 500 000 $ 0,35 1,8 2,5 2,7 2,7
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 545 дней от 546 до 1100 дней
от 150 000 € до 500 000 € 0,1 0,3 0,35 0,4 0,4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

для вкладов сроком свыше 180 дней проценты выплачиваются за период фактического нахождения вклада в банке: до 180 дней - по ставке вклада «до востребования», от 181 дня до 366 дней - 0,6 ставки по вкладу, от 367 дней - до 730 дней - 0,7 ставки по вкладу, от 731 дня - 0,8 ставки по вкладу

Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
  • на 0,25 п.п. в рублях, 0,05 п.п. в долларах/евро при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • на 0,3 п.п. в рублях, 0,05 п.п. в долларах/евро для держателей международных банковских карт Mastercard World Black Edition
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 13:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Прибавляй. Особый» в 34 городах России
6 554
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Сайт
www.severgazbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 4
Банкоматы 41
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

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