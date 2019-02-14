Прибавляй. Особый
Севергазбанк,
Севергазбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
90 216 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 545 дней
|от 546 до 1100 дней
|от 1 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|5,6
|5,95
|5,9
|6
|5,9
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 545 дней
|от 546 до 1100 дней
|от 150 000 $ до 500 000 $
|0,35
|1,8
|2,5
|2,7
|2,7
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 545 дней
|от 546 до 1100 дней
|от 150 000 € до 500 000 €
|0,1
|0,3
|0,35
|0,4
|0,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
для вкладов сроком свыше 180 дней проценты выплачиваются за период фактического нахождения вклада в банке: до 180 дней - по ставке вклада «до востребования», от 181 дня до 366 дней - 0,6 ставки по вкладу, от 367 дней - до 730 дней - 0,7 ставки по вкладу, от 731 дня - 0,8 ставки по вкладу
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
- на 0,25 п.п. в рублях, 0,05 п.п. в долларах/евро при предъявлении пенсионного удостоверения;
- на 0,3 п.п. в рублях, 0,05 п.п. в долларах/евро для держателей международных банковских карт Mastercard World Black Edition
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 13:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Прибавляй. Особый» в 34 городах России
6 554
Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
-
8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73
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