для вкладов сроком свыше 180 дней проценты выплачиваются за период фактического нахождения вклада в банке: до 180 дней - по ставке вклада «до востребования», от 181 дня до 366 дней - 0,6 ставки по вкладу, от 367 дней - до 730 дней - 0,7 ставки по вкладу, от 731 дня - 0,8 ставки по вкладу