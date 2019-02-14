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Ваш управляемый

Тимер Банк,

Тимер Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
372 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
280
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
372 дня
от 5 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 16:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваш управляемый» в 14 городах России
7 477
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Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
Адрес
420066, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 58
ОГРН
1021600000146
Сайт
timerbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 7
Банкоматы 26
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Телефоны
8 800 100-66-77 — единая справочная служба

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