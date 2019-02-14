при открытии вклада предлагается бесплатная выдача дебетовой банковской карты MC Gold по тарифу «Депозит плюс карта»; заявление на получение дебетовой карты может быть подано вкладчиком также в течение срока действия договора вклада

на вклад «Стабильный доход» на срок: 181 день в рублях РФ, в случае заключения договора вклада на срок 225 дней, 366 дней в рублях РФ и долларах США, в случае заключения договора вклада на срок 366 дней на условиях и под процентную ставку, действующие в банке по вкладу «Стабильный доход» на момент принятия вклада на новый срок