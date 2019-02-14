Новогодний Премиум
ОТП Банк,
ОТП Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,35%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 225 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
114 326 ₽
Ставка
7,35%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|225 дней
|366 дней
|от 1 500 000 ₽ до 300 000 000 ₽
|7,25
|7,35
|225 дней
|366 дней
|от 50 000 $ до 6 000 000 $
|—
|2,6
общая сумма вкладов в каждой валюте, открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада в соответствующей валюте
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
-
ежемесячно
по выбору клиента
при открытии вклада предлагается бесплатная выдача дебетовой банковской карты MC Gold по тарифу «Депозит плюс карта»; заявление на получение дебетовой карты может быть подано вкладчиком также в течение срока действия договора вклада
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
100 000 рублей или 5000 долларов; в течение первых 30 календарных дней со дня открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- по вкладам в рублях, если вклад находился на счете от 91 дня до 180 дней включительно, проценты выплачиваются по ставке равной 1/4 ставки по вкладу, от 181 дня и более, проценты выплачиваются по ставке равной 1/2 ставки по вкладу;
- по вкладам в долларах - по ставке вклада "до востребования"
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
-
возможна
на вклад «Стабильный доход» на срок: 181 день в рублях РФ, в случае заключения договора вклада на срок 225 дней, 366 дней в рублях РФ и долларах США, в случае заключения договора вклада на срок 366 дней на условиях и под процентную ставку, действующие в банке по вкладу «Стабильный доход» на момент принятия вклада на новый срок
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новогодний Премиум» в 112 городах России
2 198
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-55-55 — единая справочная служба
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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|7,1
|15 000 000 ₽
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|Максимальный
|6,8
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|Пенсионный
|6,5
|100 000 ₽
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