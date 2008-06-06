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Приобретение готового жилья

Автоградбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира

приобретаемая недвижимость должна входить в перечень аккредитованных объектов ДОМ.РФ

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

+0.7 п. п. к ставке при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
  • предоставляется ИП;
  • возможность получить кредит без подтверждения дохода;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • возможность использовать в качестве первоначального взноса средства материнского (семейного) капитала

Особые ограничения

  • при учете в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала его размер может быть снижен до 10%;
  • минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Приобретение готового жилья» в 19 городах России
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Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(8552) 32-50-00

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