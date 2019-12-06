Банк: Банк Зенит
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
26% до 300 000 до 50 0 - 1 188 до 2%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

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Отзывы

Карта Свобода, ХоумКредит с нами 10 лет!
Оценка: 5 Проверяется
Пришли в отделение банка вместе со свекровью. (Свекровь брала кредит на товар в магазине, и в магазине специалист ( один специалист на все действующие банки в данном отделе... Весь отзыв
Про банк
Оценка: 5 Проверяется
Я случайно зашёл в этот банк со своей женой и мне она посоветовала приобрести кредитную карту, я приобрел и вот уже пользуюсь где-то 4 месяцев и мне этот банк очень понравился во... Весь отзыв
Положительное впечатление о банке
Оценка: 4 Проверяется
Давно пользуюсь услугами банка, привлекают условия по вкладам. Особенно нравится карта Халва: хороший процент на остаток и кешбек, в списках партнеров мои любимые магазины. Недавно... Весь отзыв
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Часто задаваемые вопросы о потребительском кредитовании

При возникновении финансовых трудностей некоторые люди предпочитают избегать сотрудничества с банками и обращаются к друзьям или родственникам. Однако им нужно помнить, что даже малейшие просрочки и другие проблемы способны поставить точку в многолетних отношениях. Поэтому перед принятием окончательного решения стоит более внимательно присмотреться к банковским потребительским программам.

1. Как это может быть выгодным, если мне придется платить проценты?

Если речь идет о кредитной карте «Мир» в банке Зенит, то переплата начнется только после истечения льготного периода. В зависимости от длительности сотрудничества и других факторов он может продолжаться от нескольких недель до 2–3 месяцев. И даже после появления процентной ставки она будет невысокой — намного ниже, чем при займе в МФО или у частных лиц.

2. Как я могу использовать деньги?

В отличие от целевых программ, потребительские продукты не устанавливают каких-либо ограничений. Пользователь может снимать наличные, расплачиваться за покупки в обычных магазинах и интернете, а также совершать переводы.

3. Что будет, если не возвращать задолженность?

Последствия делятся на три этапа:

1. Начисление штрафов и пени.

2. Проведение переговоров об изменении условий.

3. Судебный процесс.

Чтобы не доводить проблемы до крайностей, стоит заранее обратиться к специалистам банка. Они предложат различные способы выхода из затруднительного положения — например, реструктуризацию (изменение сроков), каникулы (оплату только процентов в течение нескольких месяцев) или рефинансирование (участие в другой программе).

4. Как выбрать лучшее предложение?

Для этого не потребуется посещать десятки сайтов и изучать сотни рекламных объявлений. Портал banki.ru предлагает удобный каталог, в котором можно отсортировать финансовые продукты по следующим параметрам:

  • процентам;
  • сроку возврата средств;
  • стоимости обслуживания;
  • доступным лимитам;
  • популярности услуги (количеству пластиковых карточек, оформленных за последние 30 дней).

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