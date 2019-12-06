|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Gold
Mastercard Gold
|26%
|до 300 000
|до 50
|0 - 1 188
|до 2%
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.
Часто задаваемые вопросы о потребительском кредитовании
При возникновении финансовых трудностей некоторые люди предпочитают избегать сотрудничества с банками и обращаются к друзьям или родственникам. Однако им нужно помнить, что даже малейшие просрочки и другие проблемы способны поставить точку в многолетних отношениях. Поэтому перед принятием окончательного решения стоит более внимательно присмотреться к банковским потребительским программам.
1. Как это может быть выгодным, если мне придется платить проценты?
Если речь идет о кредитной карте «Мир» в банке Зенит, то переплата начнется только после истечения льготного периода. В зависимости от длительности сотрудничества и других факторов он может продолжаться от нескольких недель до 2–3 месяцев. И даже после появления процентной ставки она будет невысокой — намного ниже, чем при займе в МФО или у частных лиц.
2. Как я могу использовать деньги?
В отличие от целевых программ, потребительские продукты не устанавливают каких-либо ограничений. Пользователь может снимать наличные, расплачиваться за покупки в обычных магазинах и интернете, а также совершать переводы.
3. Что будет, если не возвращать задолженность?
Последствия делятся на три этапа:
1. Начисление штрафов и пени.
2. Проведение переговоров об изменении условий.
3. Судебный процесс.
Чтобы не доводить проблемы до крайностей, стоит заранее обратиться к специалистам банка. Они предложат различные способы выхода из затруднительного положения — например, реструктуризацию (изменение сроков), каникулы (оплату только процентов в течение нескольких месяцев) или рефинансирование (участие в другой программе).
4. Как выбрать лучшее предложение?
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