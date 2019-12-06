Часто задаваемые вопросы о потребительском кредитовании

При возникновении финансовых трудностей некоторые люди предпочитают избегать сотрудничества с банками и обращаются к друзьям или родственникам. Однако им нужно помнить, что даже малейшие просрочки и другие проблемы способны поставить точку в многолетних отношениях. Поэтому перед принятием окончательного решения стоит более внимательно присмотреться к банковским потребительским программам.

1. Как это может быть выгодным, если мне придется платить проценты?

Если речь идет о кредитной карте «Мир» в банке Зенит, то переплата начнется только после истечения льготного периода. В зависимости от длительности сотрудничества и других факторов он может продолжаться от нескольких недель до 2–3 месяцев. И даже после появления процентной ставки она будет невысокой — намного ниже, чем при займе в МФО или у частных лиц.

2. Как я могу использовать деньги?

В отличие от целевых программ, потребительские продукты не устанавливают каких-либо ограничений. Пользователь может снимать наличные, расплачиваться за покупки в обычных магазинах и интернете, а также совершать переводы.

3. Что будет, если не возвращать задолженность?

Последствия делятся на три этапа:

1. Начисление штрафов и пени.

2. Проведение переговоров об изменении условий.

3. Судебный процесс.

Чтобы не доводить проблемы до крайностей, стоит заранее обратиться к специалистам банка. Они предложат различные способы выхода из затруднительного положения — например, реструктуризацию (изменение сроков), каникулы (оплату только процентов в течение нескольких месяцев) или рефинансирование (участие в другой программе).

4. Как выбрать лучшее предложение?

Для этого не потребуется посещать десятки сайтов и изучать сотни рекламных объявлений. Портал banki.ru предлагает удобный каталог, в котором можно отсортировать финансовые продукты по следующим параметрам:

процентам;

сроку возврата средств;

стоимости обслуживания;

доступным лимитам;

популярности услуги (количеству пластиковых карточек, оформленных за последние 30 дней).