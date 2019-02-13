Обслуживание карты

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на выбор Visa Gold

Mastercard Gold

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave)

Выпуск и обслуживание 1 800 ₽

Выпуск и обслуживание 60 $

Выпуск и обслуживание 60 €

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

1,5% дополнительно при снятии в валюте, отличной от валюты счета

Снятие наличных в ПВН банка 0%

1,5% дополнительно при снятии в валюте, отличной от валюты счета

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 10 000 000 руб. в месяц в устройствах банка, до 30 000 долл. (эквивалент) в месяц в устройствах сторонних банков

Снятие наличных в банкоматах банка 0,%

1,5% дополнительно при снятии в валюте, отличной от валюты счета

Снятие наличных в ПВН банка 0%

1,5% дополнительно при снятии в валюте, отличной от валюты счета

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 5 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. (эквивалент) в день, до 10 000 000 руб. (эквивалент) в месяц в устройствах банка, до 30 000 долл. в месяц в устройствах сторонних банков

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

1,5% дополнительно при снятии в валюте, отличной от валюты счета

Снятие наличных в ПВН банка 0%

1,5% дополнительно при снятии в валюте, отличной от валюты счета

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 евро

Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 5 евро

Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. (эквивалент) в день, до 10 000 000 руб. (эквивалент) в месяц в устройствах банка, до 30 000 долл. (эквивалент) в месяц в устройствах сторонних банков