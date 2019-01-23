Обслуживание карты

Тип карты Mastercard Standard

Технологические особенности технология 3D Secure

чип Samsung Pay / Apple Pay / Google pay

Бонусы благотворительность 0,5% от суммы каждой покупки банк из собственных средств перечисляет в Благотворительный детский фонд "Виктория" на финансирование программы "Достойный дом детям!"

Выпуск и обслуживание 599 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания

Выпуск и обслуживание 12 $ Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания

Выпуск и обслуживание 12 € Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;

49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);

1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ

Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;

49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);

1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ

Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 60 долл. за операцию;

1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);

1%, мин. 3 долл.за снятие за пределами РФ

Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 60 долл. за операцию;

1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);

1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ

Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 60 евро за операцию;

1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);

1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ

Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 60 евро за операцию;

1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);

1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ

Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)