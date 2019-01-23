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Достойный дом детям

MasterCard Standard «Достойный дом детям» — Банк Уралсиб
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 599 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Samsung Pay / Apple Pay / Google pay
Бонусы
  • благотворительность

0,5% от суммы каждой покупки банк из собственных средств перечисляет в Благотворительный детский фонд "Виктория" на финансирование программы "Достойный дом детям!"

Выпуск и обслуживание
599 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
  • 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
  • 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
  • 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
  • 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1,6 долл. / 1,6 евро ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • плата за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка ЦБ по счету в рублях, 30% годовых по валютным счетам
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие от 3 000 руб. в любых банкоматах на территории РФ;
  • благотворительная программа
Минусы
  • наличие комиссии за получение наличных в ПВН банка
Дата актуализации
23.01.2019 10:07
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Достойный дом детям» в 151 городе России
46 800
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба