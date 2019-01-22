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НБД-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Классик

Mastercard Standard — НБД-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 600 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
600 ₽

плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год)

Первоначальный взнос: 5 000 руб. (включает в себя стоимость обслуживания счета)
Снятие наличных в банкоматах банка

1%

Снятие наличных в ПВН банка

1%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 90 руб.
  • 1% в банкоматах сети ВТБ на территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 180 руб.
  • 1% в ПВН сети ВТБ на территории РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • срок действия - 1 год;
  • СМС-информирование - 70 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка ВТБ24;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания для карт в долларах;
  • высокая стоимость СМС-информирования;
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка;
  • требуется первоначальный взнос
Дата актуализации
22.01.2019 12:44
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Классик» в 15 городах России
3 175
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Справочная информация
ПАО «НБД-Банк»
Адрес
603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
Отделения и банкоматы
в вашем городе Нижний Новгород
Отделения 8
Банкоматы 6
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Телефоны
(831) 220-00-22