Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 600 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год) Первоначальный взнос: 5 000 руб. (включает в себя стоимость обслуживания счета) Выпуск и обслуживание 20 $ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год) Первоначальный взнос: 200 долл. (включает в себя стоимость обслуживания счета) Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб.

1% в банкоматах сети ВТБ на территории РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 180 руб.

1% в ПВН сети ВТБ на территории РФ Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл.

1% в банкоматах сети ВТБ на территории РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 6 долл.

1% в ПВН сети ВТБ на территории РФ Лимиты по операциям снятие наличных: до 4 000 долл. в день, до 600 000 руб. (эквивалент) в месяц Дополнительная информация срок действия - 1 год;

СМС-информирование - 70 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка ВТБ24;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков Минусы высокая стоимость обслуживания для карт в долларах;

высокая стоимость СМС-информирования;

наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка;

требуется первоначальный взнос Дата актуализации 22.01.2019 12:44 Валюта счета: российский рубль

доллар США Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.