Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности индивидуальный дизайн

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) технология MirAccept

возможна привязка карты к Samsung Pay Начисление процентов на остаток средств на счете 4% годовых начисляются на остаток от 30 000 руб.; проценты не начисляются при сумме остатка до 30 000 руб. 4% Выпуск и обслуживание 0 - 300 ₽ 300 руб. за выпуск карты с индивидуальным дизайном Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 250 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 250 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 250 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 250 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 120 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: в банкомате - 100 000 руб. в сутки, 600 000 руб. в месяц, в ПВН - 300 000 руб. в сутки, 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 30 руб. в месяц;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты без индивидуального дизайна;

невысокая плата за СМС-информирование;

индивидуальный дизайн;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 13.02.2019 16:34 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.